احفظوا أسماءهم.. شبان ريال مدريد يحتفلون بظهورهم الأول

احتفل 3 لاعبين من الفريق الرديف بمشاركتهم الأولى مع ريال مدريد بطريقة مميزة، حيث دفع بهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمس في مباراة الميرينغي بكأس ملك إسبانيا.

وقصّ دييغو أغوادو ولورنزو أغوادو وتشيما أندريس شريط مبارياتهم مع الفريق الأول في المباراة التي فاز فيها النادي الملكي (5-0) على ديبورتيفو مينيرا من الدرجة الرابعة ضمن دور الـ32 من بطولة الكأس المحلية.

وبعد المباراة ظهر الثلاثي الشاب "بابتسامة من الأذن إلى الأذن" وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية، وأجمعوا على أن الظهور الأول مع ريال مدريد "كان حلما بعيد المنال لكنه أصبح حقيقة".

وكشف اللاعبون أنهم سيحتفظون بالقمصان التي ظهروا بها في المباراة، بينما أكد تشيما (19 عاما) أنه سيمنحه لجدّه ليضيفه إلى مجموعته الخاصة.

وقال الشاب "سيرافقني هذا القميص طوال حياتي، سأعطيه لجدي الذي جمع كل قمصاني منذ أن بدأت اللعب في الفئات السنية الصغرى بريال مدريد".

🤩👕 ¡Lorenzo, Diego Aguado y Chema debutaron en partido oficial con el Real Madrid!#LaFábrica | #LaCopaMola pic.twitter.com/dZzomYecp2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 7, 2025

إعلان

وتابع تشيما "عندما تنضم إلى أكاديمية ريال مدريد وتنظر إلى الفريق الأول تعتقد أنه من الصعب الوصول إلى هناك، لكن الأمور تتغير شيئا فشيئا وتصبح أسهل عندما تتلقى المساعدة من جميع المدربين".

بدوره أقر دييغو -وهو الأصغر من بين الثلاثي، إذ يبلغ 17 عاما- أنه واجه صعوبة في النوم بالليلة التي سبقت المباراة حيث غلبه التفكير في الأشياء التي سيفعلها.

🤩🤳 ¡Los debutantes del día de hoy!

👉 Lorenzo

👉 Diego Aguado

👉 Chema#LaCopaMola pic.twitter.com/S4FUTcvJVk — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2025

وفي مقابلة أجراها مع قناة ريال مدريد، استذكر الشاب نصائح مدربه في "الكاستيا" ألفاروا أربيلوا الذي قال له "أنت متوتر للغاية وتفكر في أشياء كثيرة لكن في النهاية عندما تدخل الملعب ستهدأ أعصابك شيئا فشيئا".

وأضاف "أما الآن فأنا سعيد للغاية وأريد أن أشكر جميع المدربين وخاصة أربيلوا، فبدونه لم تكن هذه اللحظة ستأتي".

من جهته صرّح الشاب الثالث البالغ (22 عاما) "الكاستيا هو أفضل فريق شبابي في العالم، أشكر الجهاز الفني والمدربين بالكامل على عملهم الفريد معنا".

وبعد فوزه على ديبورتيفو مينيرا، أصبح الريال الفريق الـ15 الذي يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك، في انتظار الفريق الأخير الذي يُكمل دائرة الفرق المتأهلة حيث تُقام الليلة مباراة فالنسيا ومضيفه إلدينسي من الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن تسحب قرعة الدور القادم من كأس الملك الأربعاء المقبل والتي ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، مما يعني أن ريال قد يواجه غريمه برشلونة أو جاره اللدود أتلتيكو في ثمن النهائي.