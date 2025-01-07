سجال بين صلاح وقائد ليفربول السابق

رد محمد صلاح بعبارة ساخرة على انتقادات وجهها له نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر مرة أخرى وسط غموض يتعلق بتمديد عقده مع الريدز.

وهاجم كاراغر نجم ليفربول وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مستقبله في ليفربول.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فينغر يكشف عن أفضل لاعب تعاقد معه في أرسنال list 2 of 2 شاهد.. صلاح يعادل رصيد أهداف هنري في البريميرليغ end of list

وينتهي عقد صلاح في الصيف ولم يمدده بعد، وسط تكهنات حول مستقبله حاليا حيث قدم المهاجم بانتظام إجابات غامضة عند استجوابه بشأن مستقبله.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، نشر صلاح صورة له مع ترينت ألكسندر أرنولد أثناء مناقشة ركلة حرة خلال مباراة الأحد، بينما يظهر فيرجيل فان ديك في الخلفية.

ولم يرفق المهاجم الصورة بتعليق، وهذا أضاف المزيد من التشويق.

ووجه كاراغر خلال تحليله مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد (2-2) عبر شبكة "سكاي سبورتس" أمس، الدعوة لصلاح وترينت ألكسندر أرنولد للاقتداء باحترافية زميلهما في نادي ليفربول فيرجيل فان دايك في طريقة تدبير ملف نهاية عقديهما مع الريدز.

وينتهي عقد النجوم الثلاثة في نهاية الموسم، ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن مستقبلهم حتى الآن.

واعتبر كاراغر أن صلاح يهدف من خلال خروجه الإعلامي للضغط على إدارة ليفربول بشأن تمديد عقده.

إعلان

في المقابل، أثنى كاراغر على طريقة تعامل فان دايك مع ملف نهاية عقده مع ليفربول، مؤكدا أنه يجب على صلاح وأرنولد التعلم من المدافع الهولندي في هذا الصدد.

وكان رد صلاح سريعا على المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حيث شارك المصري الفيديو، قبل أن يضيف التعليق "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"، مصحوبا بتعبير ساخر.

I’m starting to think you’re obsessed with me 😉 https://t.co/YAnwbaHdRi — Mohamed Salah (@MoSalah) January 6, 2025

استقبل كاراغر رد صلاح بروح طيبة وأرسل رسالة خفيفة الظل. "لقد كنت مهووسا بك دائما مو صلاح . نأمل أن يستمر هذا الهوس في الموسم المقبل"، مرفقا ذلك بوجه باسم.

وليست سخرية كاراغر وصلاح من بعضهما البعض هي الأولى حيث سبق لهما أن اصطدما بخصوص مسألة العقد.

ويعد صلاح (32 عاما) أحد أعظم لاعبي الريدز على الإطلاق، حيث سجل المصري 232 هدفا في 376 مباراة للنادي منذ انضمامه من روما عام 2017.

وفاز المهاجم بـ8 ألقاب في أنفيلد ويظل جزءا لا يتجزأ من فريق أرني سلوت حيث يواصل إثارة الإعجاب حتى الآن هذا الموسم.