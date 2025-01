سجال بين صلاح وقائد ليفربول السابق

رد محمد صلاح بعبارة ساخرة على انتقادات وجهها له نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر مرة أخرى وسط غموض يتعلق بتمديد عقده مع الريدز.

وهاجم كاراغر نجم ليفربول وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مستقبله في ليفربول.

وينتهي عقد صلاح في الصيف ولم يمدده بعد، وسط تكهنات حول مستقبله حاليا حيث قدم المهاجم بانتظام إجابات غامضة عند استجوابه بشأن مستقبله.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، نشر صلاح صورة له مع ترينت ألكسندر أرنولد أثناء مناقشة ركلة حرة خلال مباراة الأحد، بينما يظهر فيرجيل فان ديك في الخلفية.

ولم يرفق المهاجم الصورة بتعليق، وهذا أضاف المزيد من التشويق.

ووجه كاراغر خلال تحليله مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد (2-2) عبر شبكة "سكاي سبورتس" أمس، الدعوة لصلاح وترينت ألكسندر أرنولد للاقتداء باحترافية زميلهما في نادي ليفربول فيرجيل فان دايك في طريقة تدبير ملف نهاية عقديهما مع الريدز.

وينتهي عقد النجوم الثلاثة في نهاية الموسم، ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن مستقبلهم حتى الآن.

واعتبر كاراغر أن صلاح يهدف من خلال خروجه الإعلامي للضغط على إدارة ليفربول بشأن تمديد عقده.

في المقابل، أثنى كاراغر على طريقة تعامل فان دايك مع ملف نهاية عقده مع ليفربول، مؤكدا أنه يجب على صلاح وأرنولد التعلم من المدافع الهولندي في هذا الصدد.

وكان رد صلاح سريعا على المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حيث شارك المصري الفيديو، قبل أن يضيف التعليق "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"، مصحوبا بتعبير ساخر.

I’m starting to think you’re obsessed with me 😉 https://t.co/YAnwbaHdRi

— Mohamed Salah (@MoSalah) January 6, 2025