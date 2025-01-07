أكثر اللاعبين فوزا في المباريات عام 2024
7/1/2025
يتقدم اللاعبان الأرجنتينيان ألكسيس ماكاليستر لاعب ليفربول، وخوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقا للفوز في المباريات عام 2024 على صعيدي النادي والمنتخب.
ونشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات وأرقام اللاعبين والأندية، هذه القائمة للاعبين التي تضم 4 من ليفربول والذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والقائمة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.
وقائمة اللاعبين الـ10 هم:
- ماكاليستر (ليفربول الإنجليزي): 51 فوزا في 66 مباراة.
- ألفاريز (أتلتيكو مدريد الإسباني): 50 فوزا في 66 مباراة.
- الهولندي كودي جاكبو (ليفربول): 50 فوزا في 70 مباراة.
- الكولومبي لويس دياز (ليفربول): 48 فوزا في 68 مباراة.
- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول): 47 فوزا في 67 مباراة.
- السويدي فيكتور غيوكيرس (سلتيك الأسكتلندي): 46 فوزا في 63 مباراة.
- الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن الألماني): 46 فوزا في 66 مباراة.
- الفرنسي جول كوندي (برشلونة الإسباني): 46 فوزا في 70 مباراة.
- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي): 45 فوزا في 59 مباراة.
- الألماني روبرت أندريش (باير ليفركوزن): 45 فوزا في 62 مباراة.
المصدر : مواقع إلكترونية