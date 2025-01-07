أكثر اللاعبين فوزا في المباريات عام 2024

يتقدم اللاعبان الأرجنتينيان ألكسيس ماكاليستر لاعب ليفربول، وخوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقا للفوز في المباريات عام 2024 على صعيدي النادي والمنتخب.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات وأرقام اللاعبين والأندية، هذه القائمة للاعبين التي تضم 4 من ليفربول والذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والقائمة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وقائمة اللاعبين الـ10 هم: