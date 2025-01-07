الكويت تستضيف بطولة أساطير الخليج لكرة القدم

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن إقامة بطولة أساطير الخليج خلال فبراير/شباط المقبل، استجابة لمبادرة عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج، الذي عقد اليوم في دولة الكويت برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وكانت البطولة قد خطط لها أن تقام على هامش فعاليات خليجي زين 26 التي توج منتخب البحرين بلقبها، إلا أنه تقرر تأجيلها لتتزامن مع فعاليات المهرجان الوطني السنوي الذي تستضيفه الكويت خلال شهر فبراير/شباط.

وتهدف البطولة إلى إبراز التراث الكروي الخليجي من خلال مشاركة أبرز نجوم كرة القدم السابقين في المنطقة، وتعزيز التجربة الرياضية والثقافية المستفادة من النسخة الحالية للبطولة.