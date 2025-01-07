سيناريوهات تأهل الفرق العربية إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

حقق الهلال السوداني كبرى مفاجآت دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حجز أولى بطاقات الصعود لدور الثمانية بالمسابقة القارية، بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة.

وترك هذا الفريق (وصيف المسابقة عامي 1987 و1992) 7 فرقا عربية أخري في معركة حامية الوطيس للظفر بالمقاعد السبعة الأخرى المتبقية بمرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أفريقيا.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية.

ويسعى كل من مولودية الجزائر، والجيش الملكي والرجاء البيضاوي المغربيين، والترجي التونسي، وبيراميدز (الأهرام) والأهلي المصريين، وشباب بلوزداد الجزائري، من أجل نيل البطاقات السبع الأخرى بالأدوار الإقصائية خلال الجولتين الأخيرتين.

صراع مستمر

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولى بعد أن حصد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات وتعادل مرة وحيدة ولم يعرف طعم الخسارة، وسجل لاعبوه 6 أهداف ومني مرماه بهدفين.

ويتبقي له مواجهة يانغ أفريكانز التنزاني الأحد المقبل علي ملعبه بالجولة الخامسة، قبل أن يحل ضيفا علي مازيمبي في الكونغو الديمقراطية يوم 18 من الشهر الجاري بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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ويستمر الصراع على المقعد الثاني في المجموعة الأولى بين الفرق الثلاثة: مولودية الجزائر ويانغ أفريكانز ومازيمبي.

وتبدو فرص مازيمبي (متذيل الترتيب برصيد نقطتين) صعبة، بينما يملك المولودية 5 نقاط بالمركز الثاني ويتبقى له مواجهة مازيمبي علي ملعبه بالجولة المقبلة، ويانغ أفريكانز بالجولة الأخيرة.

أما يانغ أفريكانز (صاحب المركز الثالث بـ4 نقاط) فيلعب في الجولة الخامسة مع الهلال خارج ملعبه ثم يستضيف المولودية.

أمور معقدة

وتعقدت الأمور كثيرا بالمجموعة الثانية التي يتصدرها الجيش الملكي (8 نقاط) ثم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (5 نقاط) والرجاء البيضاوي صاحب المركز الثالث (4 نقاط) بينما يقبع مانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي بالمركز الأخير (3 نقاط).

وتبدو فرص الجيش الملكي الأقرب لحجز البطاقة الأولي خاصة أنه يستضيف مواطنه الرجاء البيضاوي بالجولة المقبلة في ديربي ناري، في حين يخرج بالجولة السادسة لضيافة صن داونز الذي يعتبر المرشح الآخر للصعود رغم وجوده في معركة مع الرجاء، ولكن مواجهاته الأخيرة أسهل نوعا ما حيث يحل ضيفا على مانيما في الجولة الخامسة.

ويتعين على الرجاء البيضاوي تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتيه المتبقيتين مع مضيفه الجيش الملكي وضيفه مانيما يونيون، إذا أراد الاستمرار في البطولة التي توج بها أعوام 1989 و1997 و1999.

وجاءت خسارة الأهلي المصري (حامل لقب النسختين الأخيرتين) بهدف نظيف أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة، لتبعثر أوراق المجموعة الثالثة.

ويتصدر أورلاندو بايرتس (بطل المسابقة عام 1995) ترتيب المجموعة بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الأهلي (صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة برصيد 12 لقبا) بينما يحتل بلوزداد المركز الثالث (6 نقاط) ويتذيل ستاد أبيدجان الإيفواري الترتيب بنقطة وحيدة ليبتعد عن الحسابات عمليا بعدما تقلصت حظوظه في الصعود.

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ويخرج الأهلي لمواجهة مضيفه ستاد أبيدجان السبت المقبل بالجولة الخامسة قبل أن يستضيف أورلاندو بالجولة الأخيرة بعدها بأسبوع، بينما يستضيف أورلاندو بايرتس نظيره شباب بلوزداد بالجولة المقبلة، والفوز في تلك المباراة يمنحه بطاقة التأهل مباشرة دون النظر للجولة الأخيرة.

أما شباب بلوزداد، الذي مازال يبحث عن الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيختتم لقاءاته بالمجموعة مع ضيفه ستاد أبيدجان، بعد أن يحل ضيفا على أورلاندو.

مجموعة مشتعلة

واشتعلت الأمور تماما بالمجموعة الرابعة، حيث دخل الترجي التونسي (وصيف النسخة الماضية للمسابقة) مع بيراميدز، وكذلك ساجرادا إسبيرانسا الأنغولي، في صراع قوي للفوز ببطاقتي التأهل لدور الثمانية عن تلك المجموعة.

ويتساوى كل من الترجي وبيراميدز في الرصيد (7 نقاط) بينما المواجهات المباشرة وفارق الأهداف منحت بطل تونس الصدارة، ويأتي ساجرادا في المركز الثالث (5 نقاط) ويتذيل دجوليبا المالي الترتيب بنقطتين ليصبح قاب قوسين أو أدنى من وداع المسابقة.

ويخرج بيراميدز لمواجهة مضيفه ساغرادا بالجولة الخامسة التي تشهد لقاء آخر بين الترجي -الذي يمتلك 4 ألقاب في البطولة- مع مضيفه دجوليبا.

وبالجولة الأخيرة، يلعب الترجي مع ضيفه ساجرادا، في حين يستضيف بيراميدز، الذي يطمح ببلوغ دور الثمانية في البطولة لأول مرة بتاريخه، فريق دجوليبا.