زامر متهما ألمانيا بالنفاق: خذلنا القيصر بيكنباور في قضية مونديال 2006

قال ماتياس زامر، لاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم، إن بلاده "خذلت" أيقونة كرة القدم الراحل فرانز بيكنباور الملقب بـ"القيصر" فيما يتعلق بقضية الرشوة التي أحاطت ببطولة كأس العالم 2006، والذي لعب دورا مهما في استضافة البلد الأوروبي لها.

واتهم زامر الألمان بالنفاق في هذا الشأن، في مقابلة مع موقع "تي-أونلاين" الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بعد عام واحد من وفاة بيكنباور عن عمر يناهز 78 عاما.

وصرح زامر "أجد أن الأمر غير لائق وأشعر بالخجل قليلا مما فعلناه نحن، وما قامت به البلد بأكملها ووسائل إعلامنا معه. لقد خذلته ألمانيا".

وتحدث زامر عن القيصر بيكنباور قائلا "في كل ما فعله، كان يريد الأفضل فقط. في كرة القدم، يجب عليك دائما أن تثبت نفسك، كلاعب ومدرب وأيضا عندما يتعين عليك إحضار بطولة كبرى إلى ألمانيا. كان ينبغي عليه أن يتعامل مع مواقف لم يكن مسؤولا عنها".

وأعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ألمانيا حق استضافة المونديال، وبعد سنوات من ذلك ظهرت شائعات حول تقديم مدفوعات مرتبطة بمنح البطولة لم يتم توضيحها قط.

وكان بيكنباور، الذي فاز بكأس العالم كلاعب ومدرب، رئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2006.

وتم غلق التحقيقات الجنائية ضد بيكنباور وضد آخرين في سويسرا للاشتباه في تورطهم بعمليات الاحتيال وغسيل الأموال بسبب قانون التقادم، فيما تجرى محاكمة بمدينة فرانكفورت بتهمة التهرب الضريبي في ألمانيا حول تلك القضية.

وقال زامر إن الأمر قد يعد "نوعا معينا من الفساد، إذا كنت بحاجة لأصوات من الناس للحصول على بطولة في مثل هذا النظام. لا أريد الحكم على الأمر بشكل مطلق، فلم يثبت بعد ما قد يكون ضروريا".

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وتابع "لقد أرسلنا جميعا بيكنباور إلى الأمام وكنا جميعا نعلم مدى غموض النظام، وما المطالب التي سيتعين على مجلس فيفا التعامل معها في النهاية".

وأضاف "لا أدري كيف نجح في استقدام كأس العالم 2006 إلى ألمانيا في النهاية. ولكن أن تتم مهاجمته بهذه الطريقة لأنه كان يتعين عليه أن يعمل على هذا النظام في مكان ما، فهذا نفاق".

وأكد "لقد علمنا كل هذا مسبقا عندما أرسلنا فرانز لخوض هذه المعركة. وبالتالي، ما زلت أجد الطريقة التي عومل بها غير لائقة".

يذكر أن زامر توج بكأس الأمم الأوروبية (يورو 1996) مع منتخب ألمانيا، وبدوري أبطال أوروبا عام 1997 مع بوروسيا دورتموند الألماني كلاعب، كما حصل على لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) مع الفريق ذاته عام 2002 كمدرب.

ووصف زامر بيكنباور بأنه قدوة له وكشف أنه يحتفظ بملصق له.