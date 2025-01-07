موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو بكأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، التي تحتضنها السعودية والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأربعاء الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وتبدأ الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

SSC1 HD (تعليق فهد العتيبي)

SSC5 HD

MBC مصر

MBC Masr 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

يتفوق برشلونة في المواجهات السابقة برصيد 85 انتصارا مقابل 38 لبيلباو، وانتهت 28 مباراة بالتعادل.

ويتأهل الفائز من برشلونة وبيلباو لمواجهة الفائز في مباراة نصف النهائي الأخرى بين ريال مدريد وريال مايوركا.