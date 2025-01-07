هل أصبح برشلونة كالسيرك تحت قيادة لابورتا؟

هاجم جاومي جيرو المستشار الاقتصادي السابق لرئيس برشلونة خوان لابورتا الطريقة التي يُدار بها النادي مؤكدا أن البلوغرانا بات قريبا من أن يصبح موضوعا لسخرية الجميع.

ويرى جيرو الذي عيّنه لابورتا ليكون نائبه الاقتصادي واستقال بعد 6 أيام فقط من الفوز بانتخابات عام 2021، أن برشلونة أصبح "أقل من مجرد نادٍ".

وكتب جيرو في عموده بصحيفة "آرا" الكتالونية: "لم يتبق الكثير حتى يصبح برشلونة موضع سخرية من الجميع، إن لم يكن قد أصبح كذلك بالفعل".

'Menys que un club' Jaume Giró trenca a l'ARA el seu silenci sobre la gestió de Joan Laporta amb aquest article👇https://t.co/aFi2fnuGEi — diariARA (@diariARA) January 6, 2025

ولم يتردد جيرو الذي تقلّد منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة كتالونيا في الفترة بين مايو/أيار 2021 وأكتوبر/تشرين الأول 2022 في تشبيه برشلونة بالسيرك.

وقال: "لو كان برشلونة سيركا بدلا من أن يكون ناديا لكرة القدم، لكنا وضعنا أيدينا على رؤوسنا عندما رأينا أن البهلوانيين والمشاة على الحبال المشدودة قد تولوا زمام الإدارة، واقتناعا منهم بقدراتهم يقدّمون عروضهم لكنهم يسيرون على حبل مشدود من دون شبكة ومن دون قضيب تثبيت والأسوأ من ذلك من دون توازن".

❌ Jaume Giró, exvicepresidente económico de Laporta, ha lanzado duras críticas contra él. Giró menciona: “No falta mucho para que el Barça sea el hazmerreír de todo el mundo, si es que no lo es ya”. Y continúa con una dura crítica a Laporta: 👉🏻https://t.co/hrrzyEgTNu pic.twitter.com/sFhIAw9HPE — S P I D E R C U L E (@spidercule) January 6, 2025

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وتابع جيرو: "إن كابوس أي ممثل كوميدي أمام الجمهور هو الرغبة في إضحاكهم وبدلا من ذلك يجعلهم يبكون، لكن هناك كابوس أسوأ من ذلك وهو كابوس الممثل الدرامي الذي يريد أن يجعل الناس يبكون فيضحكون. برشلونة في طريقه ليبدو ناديا يقدّم المهازل".

ويؤمن جيرو بشدة أن ما يفعله مجلس إدارة برشلونة الحالي لا يشوه صورة النادي فحسب، بل يمتد تأثيره السلبي إلى إقليم كتالونيا.

وأتم جيرو: "برشلونة أكثر من مجرد نادٍ وهو أحد الرموز المشرقة لكتالونيا، لكن إذا استمر النادي في إظهار نفسه للعالم على أنه أقل من مجرد ناد أو ناد مثير للسخرية فإن صورة كتالونيا وجميع الكتالونيين سوف تتضرر بشدة".

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الخلافات بين لابورتا وجيرو بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة عجّلت من رحيل الثاني من منصبه رغم أنه كان الرجل الأول والأقوى في حملة الرئيس الانتخابية.

وأوضحت أن أبرز نقاط الخلاف بين الرجلين كانت حول طريقة إدارة الضمانات المالية وصلاحيات منصب نائب الرئيس الأول.

📰 All Barcelona opposition groups jointly ask for Laporta's resignation and threaten to file a motion of censure. pic.twitter.com/ELNaGsdNtn — Barça Spaces (@BarcaSpaces) January 5, 2025

وتواجه إدارة لابورتا انتقادات حادة بسبب فشلها في تسجيل عقود اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، لدرجة أن المعارضة ومجموعات ومنصات وجمعيات مرتبطة بالبلوغرانا طالبتها بالاستقالة الفورية.

ويعاني برشلونة منذ سنوات من أزمة اقتصادية خانقة ضاعفت معاناته في التعاقد مع اللاعبين وتسجيل عقودهم في رابطة الدوري الإسباني، الأمر الذي دفع لابورتا إلى بيع جزء كبير من أصول النادي من أجل تجاوز هذه المشكلة.