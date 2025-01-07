8 ملاعب لاستضافة كأس آسيا 2027 في السعودية

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 في السعودية موعد إقامة البطولة من 7 يناير/كانون الثاني حتى 5 فبراير/شباط من ذاك العام على أن تقام في 8 ملاعب في كل من العاصمة الرياض، جدة والخُبر، تزامنا مع إطلاق العد العكسي لمدة عامين للبطولة.

وسيكون الحدث القاري محطة رئيسية قبل استضافة البلد الخليجي الغني بالنفط لكأس العالم 2034 التي فاز في ديسمبر/كانون الأول بحق استضافتها للمرة الأولى في تاريخه والثانية في منطقة الشرق الأوسط بعد قطر عام 2022.

ويتقدم الملاعب التي ستستضيف المسابقة القارية المرموقة التي ستشهد مشاركة 24 منتخبا، ملعب الملك فهد الذي يتسع لـ70 ألف مشجع، وملعب جامعة الملك سعود وكلاهما في الرياض، وسيكونان أيضا ضمن الملاعب المخصصة لاستضافة مونديال 2034.

كما ستحتضن 3 ملاعب أخرى في العاصمة الحدث القاري وهي: ملعب الشباب، وملعب جامعة الإمام محمد بن سعود، وملعب المملكة أرينا.

كذلك، حل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يتسع لـ60 ألف مشجع بالقائمة في جدة، إضافة إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

كما سيتم إنشاء ملعب جديد في مدينة الخُبر.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل "تأكيد مواعيد واختيار الملاعب لكأس آسيا 2027 في السعودية يمثلان محطة إستراتيجية في رحلتنا لاستضافة البطولة".

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وكانت قطر استضافت كأس العالم 2022 التي توجت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بلقبها، قبل أن تستضيف كأس آسيا بعد عام منها ليفوز "العنابي" باللقب.

وكان من المقرر أن تقام كأس آسيا 2023 في الصين لكنّ الاستضافة سُحبت منها على خلفية سياسات البلاد المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" في ذاك الحين.