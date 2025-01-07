شاهد.. أوباميانغ يقود القادسية لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل القادسية إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم إثر فوزه على مضيفه التعاون 3-صفر اليوم الثلاثاء.

وقد سجل بيير-إيمريك أوباميانغ هدفا في الشوط الأول، وأضاف كاميرون بويرتاس الهدف الثاني بتسديدة رائعة، واختتم كينونيس أهداف الفريق الزائر.

وانضم القادسية، العائد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين، إلى الشباب والرائد في المربع الذهبي الذي سيكتمل بالفائز من الهلال والاتحاد في آخر مباريات هذا الدور.

وقال أوباميانغ لقناة "إس.إس.سي" "كان من المهم لنا الفوز بأول مباراة في العام الجديد".

وأضاف الفائز بلقب الكأس في ألمانيا مع بروسيا دورتموند، وفي إنجلترا مع أرسنال "في هذه المرحلة لا يهم من سيكون (المنافس المقبل)، علينا التركيز مع أنفسنا ومحاولة الوصول للمباراة النهائية".

القادسية يحجز مقعده في نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على التعاون 3-0 شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#التعاون_القادسية#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩ | ⁦ #SSC pic.twitter.com/ZekdXRHdpc — SSC (@ssc_sports) January 7, 2025

واستقبل مهاجم الغابون أوباميانغ تمريرة عرضية من زميله خوليان كينونيس وحولها إلى الشباك في الدقيقة 34، ليعكس السيطرة التي فرضها القادسية على المباراة منذ بدايتها.

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وأضاف كاميرون بويرتاس الهدف الثاني بتسديدة رائعة بعد انطلاقة فردية من وسط الملعب حتى منطقة الجزاء في الدقيقة 36، لينهي مساعي التعاون، البطل عام 2019، في العودة للمباراة.

وكاد كينونيس أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 42 بعد تمريرة منخفضة من أوباميانغ، لكن جناح المكسيك سدد بغرابة شديدة في العارضة رغم أن المرمى كان خاليا أمامه.

لكن كينونيس عوض فرصته المهدرة واختتم أهداف الفريق الزائر في الدقيقة 49 بتصويبة منخفضة في الزاوية البعيدة من حافة منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.

وظن سلطان مندش أنه قلّص الفارق للتعاون، في لقطة هجومية نادرة لصاحب الأرض، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بعد مراجعة بداعي التسلل.