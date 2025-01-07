شاهد.. أوباميانغ يقود القادسية لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أوباميانغ يقود القادسية للتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

سجل أوباميانغ هدفين ليقود القادسية للفوز 3-صفر على مضيفه التعاون والتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

سجل بيير-إيمريك أوباميانغ هدفا في الشوط الأول ليقود القادسية للفوز 3-صفر على مضيفه التعاون والتقدم لدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وانضم القادسية، العائد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين، إلى الشباب والرائد في المربع الذهبي الذي سيكتمل بالفائز من الهلال والاتحاد في آخر مباريات هذا الدور.

وأبلغ أوباميانغ محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "كان من المهم لنا الفوز بأول مباراة في العام الجديد".

وأضاف الفائز بلقب الكأس في ألمانيا مع بروسيا دورتموند وفي إنجلترا مع أرسنال "في هذه المرحلة لا يهم من سيكون (المنافس المقبل)، علينا التركيز مع أنفسنا ومحاولة الوصول للمباراة النهائية".

القادسية يحجز مقعده في نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على التعاون 3-0 شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#التعاون_القادسية#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩ | ⁦ #SSC pic.twitter.com/ZekdXRHdpc — SSC (@ssc_sports) January 7, 2025

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واستقبل مهاجم الغابون أوباميانغ تمريرة عرضية من زميله خوليان كينونيس وحولها إلى الشباك في الدقيقة 34 ليعكس السيطرة التي فرضها القادسية على المباراة منذ بدايتها.

وأضاف كاميرون بويرتاس الهدف الثاني بتسديدة رائعة بعد انطلاقة فردية من وسط الملعب حتى منطقة الجزاء في الدقيقة 36 لينهي مساعي التعاون، البطل عام 2019، في العودة للمباراة.

وكاد كينونيس أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 42 بعد تمريرة منخفضة من أوباميانج لكن جناح المكسيك سدد بغرابة شديدة في العارضة رغم أن المرمى كان خاليا أمامه.

لكن كينونيس عوض فرصته المهدرة واختتم أهداف الفريق الزائر في الدقيقة 49 بتصويبة منخفضة في الزاوية البعيدة من حافة منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.

وظن سلطان مندش أنه قلص الفارق للتعاون، في لقطة هجومية نادرة لصاحب الأرض، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بعد مراجعة بداعي التسلل.