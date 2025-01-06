يتقدمهم ميسي.. 8 نجوم رفضوا الانتقال إلى الدوري السعودي

تحول الدوري السعودي للمحترفين إلى وجهة للعديد من اللاعبين الكبار في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بسبب العقود الباهظة لكن ثمة لاعبون رفضوا العروض المقدمة لهم وفضلوا وجهات أخرى.

فبعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي للمحترفين في نهاية عام 2022، نجحت الأندية السعودية في التعاقد مع عدد من لاعبي كرة القدم البارزين الذين كانوا ينشطون في كبرى الأندية الأوروبية مثل كريم بنزيمة ونغولو كانتي ونيمار وموسى ديابي ورياض محرز وساديو ماني.

وهذه قائمة 8 نجوم رفضوا الانتقال إلى الدوري السعودي:

1-الإنجليزي ماركوس راشفورد

بعد أن أصبح متاحًا للانتقالات في يناير/كانون الثاني 2025 من قبل مانشستر يونايتد، ورد أن راشفورد رفض 3 عروض من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

أراد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا الحفاظ على فرصه في استدعاء منتخب إنجلترا، كما يأمل في جذب انتباه فرق الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية الأوروبية الكبرى.

2-الفرنسي عثمان ديمبيلي

كان النصر في 2023 يرغب في ضم ديمبيلي عندما لم يتبق له سوى عام واحد لإتمام عقده مع برشلونة وبدا التحول إلى السعودية ممكنًا في مرحلة ما.

ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو"، رفض الجناح صفقة مدتها 5 سنوات بقيمة 43 مليون دولار لكل موسم من النصر.

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والآن يقدم ديمبيلي مستويات رائعة في باريس سان جيرمان.

3-الإنجليزي جيمي فاردي

رفض فاردي الانتقال إلى الدوري السعودي بشكل قاطع بعد أن أبدت العديد من الأندية، بما في ذلك نادي الخليج، اهتمامها بالتعاقد مع مهاجم ليستر سيتي بعد هبوط الثعالب في عام 2023.

ويبدو أن المهاجم المخضرم اعتبر الانتقال إلى السعودية أمرًا غير مناسب له ولعائلته.

4-الأرجنتيني ليونيل ميسي

بعد مغادرة برشلونة اختار ميسي الانتقال إلى إنتر ميامي، ولكن بدا من المحتمل لفترة من الوقت أنه سيصبح الرياضي الأعلى أجرًا على الإطلاق بانتقاله إلى الدوري السعودي.

عرض الهلال على الأسطورة الأرجنتيني صفقة مذهلة تبلغ قيمتها مليارا و242 مليون دولار، لكن ميسي فضل الانتقال إلى إنتر ميامي.

5-الكرواتي لوكا مودريتش

عرض الهلال على مودريتش 212 مليون دولار للعب في الدوري السعودي للمحترفين لمدة 3 مواسم، لكن اللاعب الكرواتي قرر البقاء في مدريد لأن عائلته استقرت هناك.

6-الإسباني سيرجيو بوسكيتس

أعلن بوسكيتس أنه سيغادر برشلونة في مايو/أيار 2023، بعد مسيرة متألقة مع العملاق الإسباني.

وأفيد على نطاق واسع بأن أحد الأندية السعودية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كان حريصا للغاية على جلب بوسكيتس إلى الدوري السعودي.

ولكن، مثل زميله السابق في برشلونة ميسي، اختار الانتقال إلى إنتر ميامي، حيث انضم إليهما لاحقا جوردي ألبا ولويس سواريز.

7-البلجيكي روميلو لوكاكو

حصل لوكاكو، الذي قضى موسم 2022-23 على سبيل الإعارة في إنتر ميلان، على عرض مذهل بقيمة 26 مليون دولار سنويًا من الهلال.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن المهاجم قد التقى بالفعل بمسؤولي النادي لمناقشة هذه الخطوة.

ومع ذلك، لم يبدو اللاعب البلجيكي الدولي حريصًا، على الرغم من عدم رغبته في العودة إلى تشلسي ووافق على الانتقال على سبيل الإعارة إلى روما بدلا من ذلك.

8-الفرنسي أوليفييه جيرو

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وفقًا لخبير الانتقالات نيكولو شيرا، فقد تم الاتصال بجيرو وقدم له أيضًا "عرض مهم" من نادٍ لم يذكر اسمه في المملكة العربية السعودية في عام 2023.

لكن الهداف التاريخي لفرنسا، والذي قضى 6 سنوات في أرسنال و3 أخرى في تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، رفض العرض لأنه أراد مواصلة اللعب في أوروبا.

وبعد مسيرة امتدت 3 سنوات مع ميلان غادر جيرو القارة القديمة وانتقل إلى فريق لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.