موعد مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو مينيرا بكأس إسبانيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو مينيرا من دوري الدرجة الرابعة، في الدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا بكرة القدم والقنوات الناقلة.

ويستضيف -اليوم الاثنين- ملعب "كرتاخونوفا" في مدينة مدينة قرطاجنة الإسبانية مباراة مينيرا ضد "الملكي".

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وتنطلق المباراة -التي يديرها الحكم خافير ألبيرولا روخاس- الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة (21:00) الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش (18:00).

القنوات الناقلة لمواجهة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

SSC Extra HD1.

Sport TV1 Portugal

Sport 1 Hungary

TVE La 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

ويخوض ريال مدريد هذه المباراة من دون الثنائي روديغر وتيبو كورتوا، وينوي أنشيلوتي أيضا إراحة بعض اللاعبين، مؤكدا أن الفريق يسعى للفوز بكأس ملك إسبانيا للمرة 21 في تاريخه.

وقال أنشيلوتي "كأس إسبانيا لا تعد مشكلة حتى خروجك من البطولة، لأن ريال مدريد يحاول الفوز بجميع الألقاب".

وشدد أنشيلوتي "سنخوض هذه البطولة بحماس شديد كعادتنا، لأنها مسابقة مهمة ولطالما سعدنا بها كثيرا في المواسم الأخيرة، وسنحاول بذل أقصى جهد ممكن ونحترم منافسنا من أجل التأهل للدور التالي".

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ويحاول "الميرينغي" التتويج بكأس الملك الغائبة عن خزائنه منذ موسمين، إذ فاز باللقب الـ20 في مسيرته خلال موسم 2022-2023، بعد الفوز في النهائي على أوساسونا (2-1).

وفي النسخة الماضية، ودع "لوس بلانكوس" المسابقة من ثمن النهائي على يد غريمه وجاره أتلتيكو مدريد بخسارته (2-4)، لذا يسعى لمصالحة جماهيره واستعادة الكأس التي حققها في الموسم قبل الماضي.