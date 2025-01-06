نادي "المليار يورو" في كرة القدم

من بين آلاف الأندية في العالم تجاوزت 5 فقط حاجز المليار يورو من حيث القيمة السوقية، وفقا لآخر تقييم أصدره موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في بيانات وإحصائيات اللاعبين والأندية، بداية العام الجديد 2025.

اللافت أن الأندية الخمسة تمثل بلدين أوروبيين فقط هما إنجلترا وإسبانيا (3 تنشط في البريميرليغ و2 في الليغا).

وبحسب آخر تحديث للموقع الشهير، فإن ريال مدريد يتصدر أندية العالم من حيث القيمة السوقية والتي بلغت 1.23 مليار يورو، يليه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة.

وشهدت القائمة المحدثة عودة برشلونة إلى أندية النخبة في العالم والذي يوجد فيها بالمركز الخامس بقيمة مليار يورو.

وعند التوسع الأكثر في هذه القائمة يتضح أنها لم تضم أي فريق إيطالي ضمن العشرة الأوائل، إذ يحتل إنتر ميلان المركز الـ11 بين أندية العالم بهذا الخصوص وقيمته السوقية 675.3 مليون يورو.

واللافت أيضا أن ناديي نيوكاسل يونايتد وبرايتون الإنجليزيين يتقدمان على أندية عريقة مثل يوفنتوس الإيطالي.

وتاليا أغلى 15 ناديا في العالم من حيث القيمة السوقية حاليا:

ريال مدريد الإسباني (1.23 مليار يورو). مانشستر سيتي الإنجليزي (1.19 مليار يورو). أرسنال الإنجليزي (1.16 مليار يورو). تشلسي الإنجليزي (1.03 مليار يورو). برشلونة الإسباني (1.02 مليار يورو). ليفربول الإنجليزي (970 مليون يورو). بايرن ميونخ الألماني (887 مليون يورو). باريس سان جيرمان الفرنسي (850.5 مليون يورو). توتنهام هوتسبير (795.8 مليون يورو). مانشستر يونايتد الإنجليزي (794.6 مليون يورو). إنتر ميلان الإيطالي (794.6 مليون يورو). نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (641.75 مليون يورو). برايتون الإنجليزي (618.6 مليون يورو). يوفنتوس الإيطالي (615.2 مليون يورو). باير ليفركوزن الألماني (610.4 مليون يورو).