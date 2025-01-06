آخرهم أولمو.. لاعبون عانى برشلونة في تسجيل عقودهم

خلال السنوات القليلة الماضية واجه برشلونة الإسباني مشاكل كبيرة في التعاقد مع اللاعبين سواء في سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية، وشكّل ذلك صداعا مزمنا للنادي وجماهيره.

وفي العديد من الحالات كان برشلونة ينجح في التعاقد مع بعض النجوم، لكنه يواجه بعد ذلك معضلة في انتظاره تتمثل في تسجيلهم برابطة الدوري الإسباني، وكل ذلك بسبب الأزمة المالية وقواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت إدارة برشلونة تدخل في صراع مع الوقت من أجل تسجيل اللاعبين، وفي جميع الصفقات السابقة أتمت المهمة بعد عناء، لكنها تواجه اليوم أزمة بعد الفشل في إبقاء رخصة الثنائى داني أولمو وباو فيكتور.

وتاليا نستعرض أبرز الصفقات التي أبرمها برشلونة في السنوات الأخيرة وعانى كثيرا قبل تسجيلها في رابطة الليغا.

داني أولمو (موسم 2024-2025)

هو بطل آخر أزمة تسجيل لبرشلونة حيث تعاقد النادي مع اللاعب في صيف عام 2024 قادما من لايبزيغ الألماني مقابل 60 مليون يورو.

وقتها استثمر البلوغرانا الغياب الطويل لمدافعه الدانماركي أندرياس كريستنسن من أجل تسجيل أولمو لكن المفاجأة كانت أن هذه الخطوة ما هي إلا إجراء مؤقت حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.

وفشل النادي في استيفاء الشروط اللازمة لتسجيل اللاعب قبل انتهاء المهلة المحددة يوم 31 من الشهر الماضي، حيث أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا في بيان مشترك رفض منح التراخيص المسبقة والنهائية التي طلبها برشلونة لأولمو وزميله فيكتور باو.

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فيتور روكي (موسم 2023-2024)

في يوليو/تموز 2023 أعلن برشلونة تعاقده مع البرازيلي روكي قادما من أتلتيكو بارانينسي مقابل 30 مليون يورو، مع الإشارة إلى أن وصول اللاعب للفريق كان من المفترض أن يكون في صيف العام التالي من أجل تجنّب مشاكل التسجيل.

بَيد أن اللاعب انضم للبلوغرانا رسميا في يناير/كانون الثاني 2024 بعدما استغل البارسا الإصابة الطويلة التي ضربت لاعبه غافي حيث تعرض الأخير لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

في الواقع كان هذا الإجراء مؤقتا حيث تعيّن على برشلونة إعادة تسجيل اللاعب في صيف 2024، لكن روكي خرج معارا إلى ريال بيتيس.

إلكاي غوندوغان (موسم 2023-2024)

أعلن برشلونة يوم 22 يونيو/حزيران 2023 تعاقده مع الألماني غوندوغان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع مانشستر سيتي، لكن البلوغرانا انتظر حتى يوم 12 أغسطس/آب من نفس العام لتسجيله رسميا.

وفي تلك الفترة أشارت تقارير عديدة أن بإمكان غوندوغان فسخ عقده مع برشلونة إن فشل الثاني في تسجيله قبل المباراة الأولى للفريق في الليغا (13 أغسطس/آب 2023 أمام خيتافي)، غير أن البارسا تجنّب هذا السيناريو قبل يوم واحد فقط.

جواو كانسيلو (موسم 2023-2024)

في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023 تمكن برشلونة من التعاقد مع البرتغالي كانسيلو على سبيل الإعارة.

وبسبب ظروفه المالية الخانقة، أعلن البارسا يومها أنه اتفق مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على استعارة اللاعب لموسم واحد فقط مع عدم إدراج شرط الشراء النهائي.

جواو فيليكس (موسم 2023-2024)

بالتزامن مع وصول كانسيلو إلى برشلونة تعاقد النادي الكتالوني بنفس الطريقة تماما مع مواطنه فيليكس قادما من أتلتيكو مدريد.

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وأعرب البارسا في بيانه يومها عن امتنانه العلني للاعب على "الجهد الاقتصادي الذي بذله ورغبته في ارتداء قميص البلوغرانا"، في إشارة واضحة إلى معاناة برشلونة من الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها وعدم قدرته على تلبية شروط اللعب المالي النظيف.

روبرت ليفاندوفسكي (موسم 2022-2023)

أعلن برشلونة يوم 16 يوليو/تموز 2022 تعاقده مع البولندي ليفاندوفسكي مقابل 45 مليون يورو بعد توصله إلى اتفاق مع نظيره بايرن ميونخ، لكن رابطة الليغا رفضت تسجيل العقد إلى حين تقليل فاتورة الرواتب.

وبسبب ذلك اضطر برشلونة إلى تفعيل الرافعتين الثالثة والرابعة من أجل تسجيل عقد ليفاندوفسكي وهو ما تم في النهاية.

جول كوندي (موسم 2022-2023)

ضم برشلونة، الفرنسي كوندي من إشبيلية يوم الأول من أغسطس/آب 2022 في صفقة قُدرت بين 50-60 مليون يورو، لكن تسجيل عقد اللاعب تم يوم 27 من الشهر نفسه.

وبسبب ذلك غاب عن أول مباراتين للفريق في ذلك الموسم أمام رايو فاييكانو وريال سوسييداد.

ممفيس ديباي (موسم 2021-2022)

في يوم 14 يونيو/حزيران 2021 أتم برشلونة تعاقده مع الهولندي ديباي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع ليون الفرنسي، لكن تسجيل عقده تأجل حتى يوم 14 أغسطس/آب من نفس العام، أي بعد شهرين تماما من إبرام الصفقة.

وأتم برشلونة هذه الخطوة بفضل اتفاق توصلت إليه الإدارة مع اللاعب السابق جيرارد بيكيه الذي وافق على تخفيض راتبه بشكل كبير.