موعد مباراة ميلان ضد إنتر بنهائي كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم والقنوات الناقلة للمواجهة.

ويحتضن -اليوم الاثنين- ملعب "الأول بارك" بجامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، "ديربي الغضب" بين الفريقين الجارين.

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وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة (22:00)، الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش (19:00).

القنوات الناقلة لمواجهة ميلان وإنتر ميلان

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

أبوظبي الرياضية بريميوم 1

SSC EXTRA 1 HD

وشدد سيموني إنزاغي، مدرب إنتر، على صعوبة مواجهة فريق إيه سي ميلان، الذي يمتاز بالتنظيم والجودة العالية، مضيفا أن مواجهات الديربي دائما ما تتسم بالتنافسية العالية، فضلا عن الحافز الكبير للجميع في تحقيق اللقب الأول هذا الموسم.

في المقابل، أكد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب إيه سي ميلان، أن وجود يوم واحد للراحة أقل من إنتر، مع تتالي إصابات الفريق، سيسهم في إضعاف جاهزية ناديه، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الجميع سيكون جاهزا لتحقيق الفوز.

وأوضح كونسيساو أن إنتر يعد فريقا مميزا، إضافة إلى خبرته في لعب النهائيات والفوز بها، مما سيجعل المواجهة قوية وصعبة على الطرفين.

وشدد كونسيساو "نحتاج للقليل من الحظ، والذي لن نحصل عليه إن لم نقم بأدوارنا، عقلية الفوز بالألقاب مهمة لأي منظومة، ويجب علينا أن نملكها".

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يشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.

وبينما يطمح إنتر للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله يوفنتوس، كأكثر الفرق تتويجا بالسوبر الإيطالي، يحلم ميلان بالفوز بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه، وتقاسم المركز الثاني مع إنتر، بقائمة أكثر الأندية فوزا بالمسابقة.

وتغلب إنتر على أتلانتا بهدفين دون رد في نصف نهائي للبطولة، الذي شهد فوز ميلان 2-1 على يوفنتوس.