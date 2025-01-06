أرقام كروية تُحطم وأخرى تُطارد عام 2025

يتطلع نجوم الساحرة المستديرة لمطاردة المزيد من الأرقام القياسية في مسيرتهم الحافلة بالإنجازات والألقاب، وذلك خلال عام 2025، أملا في تعزيز تواجدهم كأبرز أساطير كرة القدم في العالم حاليا.

وسلط الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على الأرقام القياسية التي يسعى أساطير كرة القدم لتحقيقها في العام الجديد، حيث يبرز كل من:

المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند

الهداف البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي

الإسباني الصاعد لامين جمال

الأرجنتيني ليونيل ميسي

البرتغالي كريستيانو رونالدو

وهذه الأرقام التي يسعى هؤلاء النجوم للوصول إليها أو تحطيمها:

950: ربما يصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 950 هدفا رسميا في مسيرته، حيث يبلغ النجم البرتغالي من العمر 39 عاما حاليا، وسجل بالفعل 916 هدفا، بعدما هز الشباك 43 مرة مع فريقه النصر السعودي ومنتخب بلاده عام 2024، فيما يلاحقه ميسي في المركز الثاني بـ850 هدفا.

ربما يصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 950 هدفا رسميا في مسيرته، حيث يبلغ النجم البرتغالي من العمر 39 عاما حاليا، وسجل بالفعل 916 هدفا، بعدما هز الشباك 43 مرة مع فريقه النصر السعودي ومنتخب بلاده عام 2024، فيما يلاحقه ميسي في المركز الثاني بـ850 هدفا. 125: قد تصبح ويندي رينارد أول لاعبة تشارك في 125 مباراة في دوري أبطال أوروبا للسيدات، حيث وصلت اللاعبة البالغة من العمر 34 عاما إلى 122 مباراة، بعدما قادت ليون الفرنسي لبلوغ دور الـ8 بالمسابقة القارية للموسم الحالي. وتسعى رينارد أيضا لتعزيز سجلها في الظهور في أكبر عدد من النهائيات إلى 12 مباراة نهائية، بينما تطمح المدافعة وزميلتها في الفريق أوجيني لو سومر إلى أن تصبح أول لاعبة تحقق اللقب 9 مرات.

قد تصبح ويندي رينارد أول لاعبة تشارك في 125 مباراة في دوري أبطال أوروبا للسيدات، حيث وصلت اللاعبة البالغة من العمر 34 عاما إلى 122 مباراة، بعدما قادت ليون الفرنسي لبلوغ دور الـ8 بالمسابقة القارية للموسم الحالي. وتسعى رينارد أيضا لتعزيز سجلها في الظهور في أكبر عدد من النهائيات إلى 12 مباراة نهائية، بينما تطمح المدافعة وزميلتها في الفريق أوجيني لو سومر إلى أن تصبح أول لاعبة تحقق اللقب 9 مرات. 100: يتجه هالاند لتحطيم الرقم القياسي في الوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في أقل عدد من المباريات، وهو الرقم الذي يحمله آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا، بعدما وصل إلى هذا الرصيد التهديفي بعد 124 مباراة في البطولة العريقة، يليه هاري كين (141 مباراة)، وسيرجيو أغويرو (147)، وتيري هنري (160)، ومحمد صلاح (162). وسجل هالاند 79 هدفا في 86 مباراة بالمسابقة، ومن المقرر أيضا أن يحطم ماكينة الأهداف النرويجية رقم الهولندي المعتزل رود فان نيستلروي في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 50 هدفا في 62 مباراة، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما 46 هدفا في 45 لقاء بالبطولة حتى الآن.

يتجه هالاند لتحطيم الرقم القياسي في الوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في أقل عدد من المباريات، وهو الرقم الذي يحمله آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا، بعدما وصل إلى هذا الرصيد التهديفي بعد 124 مباراة في البطولة العريقة، يليه هاري كين (141 مباراة)، وسيرجيو أغويرو (147)، وتيري هنري (160)، ومحمد صلاح (162). وسجل هالاند 79 هدفا في 86 مباراة بالمسابقة، ومن المقرر أيضا أن يحطم ماكينة الأهداف النرويجية رقم الهولندي المعتزل رود فان نيستلروي في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 50 هدفا في 62 مباراة، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما 46 هدفا في 45 لقاء بالبطولة حتى الآن. 55: ومن المتوقع أن يعادل فريق سيلتيك عدد ألقاب الدوري الأسكتلندي الذي حققه غريمه التقليدي رينجرز، والذي بلغ 55 لقبا. ورغم خسارته في مباراة الديربي التي أقيمت يوم الخميس الماضي، يتقدم سيلتيك بفارق 11 نقطة عن رينجرز صاحب المركز الثاني بعد 19 جولة، في حين يحمل لينفيلد من أيرلندا الشمالية الرقم القياسي العالمي لعدد ألقاب الدوري (56)، مع وجود العملاقين الأوروغوايانيين بينارول (52) وناسيونال (49) في المراكز الـ5 الأولى.

ومن المتوقع أن يعادل فريق سيلتيك عدد ألقاب الدوري الأسكتلندي الذي حققه غريمه التقليدي رينجرز، والذي بلغ 55 لقبا. ورغم خسارته في مباراة الديربي التي أقيمت يوم الخميس الماضي، يتقدم سيلتيك بفارق 11 نقطة عن رينجرز صاحب المركز الثاني بعد 19 جولة، في حين يحمل لينفيلد من أيرلندا الشمالية الرقم القياسي العالمي لعدد ألقاب الدوري (56)، مع وجود العملاقين الأوروغوايانيين بينارول (52) وناسيونال (49) في المراكز الـ5 الأولى. 50: من الممكن أن يصبح ليونيل ميسي أول لاعب في التاريخ يفوز بـ50 لقبا في مسيرته الاحترافية، حيث يمتلك النجم الأرجنتيني 45 لقبا، بواقع 34 مع برشلونة الإسباني، و6 مع منتخب بلاده، و3 مع باريس سان جيرمان الفرنسي، واثنين مع إنتر ميامي الأميركي. ويستعد إنتر ميامي للعب في كأس الدوري، والدوري الأميركي لكرة القدم، وكأس أبطال كونكاكاف، وكأس العالم للأندية في عام 2025، في حين أنه من المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإسباني في بطولة "فايناليسما"، التي تقام بين بطلي كأس الأمم الأوروبية وكأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).

من الممكن أن يصبح ليونيل ميسي أول لاعب في التاريخ يفوز بـ50 لقبا في مسيرته الاحترافية، حيث يمتلك النجم الأرجنتيني 45 لقبا، بواقع 34 مع برشلونة الإسباني، و6 مع منتخب بلاده، و3 مع باريس سان جيرمان الفرنسي، واثنين مع إنتر ميامي الأميركي. ويستعد إنتر ميامي للعب في كأس الدوري، والدوري الأميركي لكرة القدم، وكأس أبطال كونكاكاف، وكأس العالم للأندية في عام 2025، في حين أنه من المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإسباني في بطولة "فايناليسما"، التي تقام بين بطلي كأس الأمم الأوروبية وكأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا). 25: من المحتمل أن يصبح لامين جمال والإكوادوري كيندري بايز، البالغان من العمر 17 عاما، أول لاعبين في التاريخ يصلان إلى 25 مباراة دولية قبل سن 19 عاما. ويبلغ بايز 18 عاما في مايو/أيار المقبل، وسيفعل الإسباني الشيء نفسه بعد شهرين، وبالمقارنة، كان كيليان مبابي يبلغ من العمر 19 عاما حين حقق هذا الرقم مع منتخب فرنسا، في حين كان ميسي، والبرازيليان بيليه ورونالدو، وكذلك كريستيانو رونالدو في الـ20 من العمر، عندما وصلا لهذا الرصيد من المباريات الدولية.

من المحتمل أن يصبح لامين جمال والإكوادوري كيندري بايز، البالغان من العمر 17 عاما، أول لاعبين في التاريخ يصلان إلى 25 مباراة دولية قبل سن 19 عاما. ويبلغ بايز 18 عاما في مايو/أيار المقبل، وسيفعل الإسباني الشيء نفسه بعد شهرين، وبالمقارنة، كان كيليان مبابي يبلغ من العمر 19 عاما حين حقق هذا الرقم مع منتخب فرنسا، في حين كان ميسي، والبرازيليان بيليه ورونالدو، وكذلك كريستيانو رونالدو في الـ20 من العمر، عندما وصلا لهذا الرصيد من المباريات الدولية. 14: يصبح فريق لودوغوريتس رازغراد رابع ناد في التاريخ يفوز بـ14 لقبا متتاليا في الدوري إذا حقق اللقب في بلغاريا لموسم 2024-2025، علما أن الفريق يتفوق بفارق 13 نقطة على أقرب ملاحقيه. وصعد لودوغوريتس للدرجة الأولى بالدوري البلغاري لأول مرة عام 2011، لكنه فاز بجميع البطولات الـ13 الممكنة بعد ذلك. والأندية الوحيدة التي فازت بعدد أكبر من ألقاب الدوري المتتالية هي لينكولن ريد إمبس (14 في جبل طارق بين عامي 2003 و2016)، وسكونتو ريغا (14 في لاتفيا بين عامي 1991 و2004)، وتافيا في فانواتو (15 بين عامي 1994 و2009).

يصبح فريق لودوغوريتس رازغراد رابع ناد في التاريخ يفوز بـ14 لقبا متتاليا في الدوري إذا حقق اللقب في بلغاريا لموسم 2024-2025، علما أن الفريق يتفوق بفارق 13 نقطة على أقرب ملاحقيه. وصعد لودوغوريتس للدرجة الأولى بالدوري البلغاري لأول مرة عام 2011، لكنه فاز بجميع البطولات الـ13 الممكنة بعد ذلك. والأندية الوحيدة التي فازت بعدد أكبر من ألقاب الدوري المتتالية هي لينكولن ريد إمبس (14 في جبل طارق بين عامي 2003 و2016)، وسكونتو ريغا (14 في لاتفيا بين عامي 1991 و2004)، وتافيا في فانواتو (15 بين عامي 1994 و2009). 9: يطمع روبرت ليفاندوفسكي في التفوق على ليونيل ميسي، ويصبح صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز الهداف بأحد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا. وحصل ميسي على جوائزه الثمانية في 19 موسما قضاها مع برشلونة، الذي فاز معه بالعديد من جوائز هداف الدوري الإسباني، وباريس سان جيرمان الذي توج معه بلقب هداف الدوري الفرنسي، حينما كان لاعبا في صفوفه، بينما تمكن البولندي بشكل مذهل من الفوز بـ8 جوائز في 14 موسما فقط مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، اللذين نال معهما جائزة هداف الدوري الألماني أكثر من مرة، وكذلك برشلونة.

يطمع روبرت ليفاندوفسكي في التفوق على ليونيل ميسي، ويصبح صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز الهداف بأحد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا. وحصل ميسي على جوائزه الثمانية في 19 موسما قضاها مع برشلونة، الذي فاز معه بالعديد من جوائز هداف الدوري الإسباني، وباريس سان جيرمان الذي توج معه بلقب هداف الدوري الفرنسي، حينما كان لاعبا في صفوفه، بينما تمكن البولندي بشكل مذهل من الفوز بـ8 جوائز في 14 موسما فقط مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، اللذين نال معهما جائزة هداف الدوري الألماني أكثر من مرة، وكذلك برشلونة. 3: تعادل سارينا ويغمان الرقم القياسي لأكبر عدد من الألقاب في كأس أوروبا للسيدات لأي مدرب في التاريخ، إذا قادت منتخب إنجلترا إلى المجد في النسخة المقبلة من البطولة التي ستجرى في سويسرا هذا العام. وقادت ويغمان منتخبي هولندا وإنجلترا إلى اللقب في عامي 2017 و2022 على التوالي، بينما فاز جيرو بيسانز بالبطولة أعوام (1989 و1991 و1995) وتينا ثيون (1997 و2001 و2005) بـ3 ألقاب لكل منهما مع منتخب ألمانيا.