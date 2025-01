يوم سجل ميسي أهدافا أكثر من ريال مدريد في 2024

عام 2012، بصم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رقم قياسي في تاريخ كرة القدم ما زال صامدا حتى يومنا هذا، ولم يجرؤ أي لاعب حتى على الاقتراب منه.

في ذلك العام، قدّم "البرغوث" أفضل مستوى فردي على الإطلاق من ناحية تسجيل الأهداف، إذ هز الشباك 91 مرة في 69 مباراة خاضها مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ومنتخب بلاده الأرجنتين، وهو رقم بات يُقارن حاليا مع ما سجله أكبر الأندية في العالم.

Twelve years ago, Leo Messi scored his 𝐄𝐈𝐆𝐇𝐓𝐘-𝐅𝐈𝐅𝐓𝐇 goal of 2012 to set the all-time record for a calendar year.

He finished with 91 🤯 pic.twitter.com/OygM7WSdKI

— B/R Football (@brfootball) December 9, 2024