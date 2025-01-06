يوم سجل ميسي أهدافا أكثر من ريال مدريد في 2024

عام 2012، بصم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رقم قياسي في تاريخ كرة القدم ما زال صامدا حتى يومنا هذا، ولم يجرؤ أي لاعب حتى على الاقتراب منه.

في ذلك العام، قدّم "البرغوث" أفضل مستوى فردي على الإطلاق من ناحية تسجيل الأهداف، إذ هز الشباك 91 مرة في 69 مباراة خاضها مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ومنتخب بلاده الأرجنتين، وهو رقم بات يُقارن حاليا مع ما سجله أكبر الأندية في العالم.

Twelve years ago, Leo Messi scored his 𝐄𝐈𝐆𝐇𝐓𝐘-𝐅𝐈𝐅𝐓𝐇 goal of 2012 to set the all-time record for a calendar year. He finished with 91 🤯 pic.twitter.com/OygM7WSdKI — B/R Football (@brfootball) December 9, 2024

فنادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي 2023-2024 سجل 90 هدفا في مباريات الليغا بالعام 2024، رغم كثرة النجوم في صفوفه وآخرهم الفرنسي كيليان مبابي الذي انضم للميرينغي الصيف الماضي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وهي حصيلة أقل بهدف من أهداف ميسي عام 2012.

وتوزعت أهداف ريال مدريد في الدوري الإسباني بعام 2024 على النحو التالي:

يناير/كانون الثاني: 6 أهداف 3 مباريات.

فبراير/شباط: 9 أهداف في 5 مباريات.

مارس/آذار: 12 هدفا في 4 مباريات.

أبريل/نيسان: 5 أهداف في 3 مباريات.

مايو/أيار: 16 هدفا في 5 مباريات.

أغسطس/آب: 5 أهداف في 3 مباريات.

سبتمبر/أيلول: 12 هدفا في 4 مباريات.

أكتوبر/تشرين الأول: 4 أهداف في 3 مباريات.

نوفمبر/تشرين الثاني: 7 أهداف في مباراتين.

ديسمبر/كانون الأول: 14 هدفا في 5 مباريات.

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وبالعودة إلى ميسي، فسجل أهدافه الـ91 وهو بعمر 25 عاما ليحطم الرقم الذي كان بحوزة الألماني غيرد مولر الذي أحرز 85 هدفا عام 1972.

وبلغ متوسط أهداف ميسي هدفا في كل 66 دقيقة، في حين جاء 78 منها من داخل منطقة الجزاء، وفق موقع "توك سبورت" البريطاني.

وتوزعت أهداف ميسي عام 2012 على النحو التالي: