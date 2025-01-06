رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

يوم سجل ميسي أهدافا أكثر من ريال مدريد في 2024

Barcelona's Argentine forward Lionel Messi (C) is marked by Real Madrid's Portuguese defender Pepe (L) during the second leg of the Spanish Supercup football match on August 29, 2012 at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid. AFP PHOTO/ DANI POZO
ميسي (وسط) قدم أداء خارقا مع برشلونة عام 2012 (الفرنسية)
6/1/2025

عام 2012، بصم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رقم قياسي في تاريخ كرة القدم ما زال صامدا حتى يومنا هذا، ولم يجرؤ أي لاعب حتى على الاقتراب منه.

في ذلك العام، قدّم "البرغوث" أفضل مستوى فردي على الإطلاق من ناحية تسجيل الأهداف، إذ هز الشباك 91 مرة في 69 مباراة خاضها مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ومنتخب بلاده الأرجنتين، وهو رقم بات يُقارن حاليا مع ما سجله أكبر الأندية في العالم.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

فنادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي 2023-2024 سجل 90 هدفا في مباريات الليغا بالعام 2024، رغم كثرة النجوم في صفوفه وآخرهم الفرنسي كيليان مبابي الذي انضم للميرينغي الصيف الماضي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وهي حصيلة أقل بهدف من أهداف ميسي عام 2012.

وتوزعت أهداف ريال مدريد في الدوري الإسباني بعام 2024 على النحو التالي:

  • يناير/كانون الثاني: 6 أهداف 3 مباريات.
  • فبراير/شباط: 9 أهداف في 5 مباريات.
  • مارس/آذار: 12 هدفا في 4 مباريات.
  • أبريل/نيسان: 5 أهداف في 3 مباريات.
  • مايو/أيار: 16 هدفا في 5 مباريات.
  • أغسطس/آب: 5 أهداف في 3 مباريات.
  • سبتمبر/أيلول: 12 هدفا في 4 مباريات.
  • أكتوبر/تشرين الأول: 4 أهداف في 3 مباريات.
  • نوفمبر/تشرين الثاني: 7 أهداف في مباراتين.
  • ديسمبر/كانون الأول: 14 هدفا في 5 مباريات.
إعلان

وبالعودة إلى ميسي، فسجل أهدافه الـ91 وهو بعمر 25 عاما ليحطم الرقم الذي كان بحوزة الألماني غيرد مولر الذي أحرز 85 هدفا عام 1972.

وبلغ متوسط أهداف ميسي هدفا في كل 66 دقيقة، في حين جاء 78 منها من داخل منطقة الجزاء، وفق موقع "توك سبورت" البريطاني.

وتوزعت أهداف ميسي عام 2012 على النحو التالي:

  • يناير/كانون الثاني: 7 أهداف مع برشلونة.
  • فبراير/شباط: 10 أهداف مع برشلونة.
  • مارس/آذار: 13 هدف مع برشلونة.
  • أبريل/نيسان: 9 أهداف مع برشلونة.
  • مايو/أيار: 8 أهداف مع برشلونة.
  • يونيو/حزيران: 4 أهداف مع الأرجنتين.
  • أغسطس/آب: 6 أهداف مع برشلونة وهدف مع الأرجنتين.
  • سبتمبر/أيلول: 4 أهداف مع برشلونة وهدف مع الأرجنتين.
  • أكتوبر/تشرين الأول: 7 أهداف مع برشلونة و3 أهداف مع الأرجنتين.
  • نوفمبر/تشرين الثاني: 9 أهداف مع برشلونة.
  • ديسمبر/كانون الأول: 9 أهداف مع برشلونة.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان