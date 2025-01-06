رياضة

كين يتجاهل بيليه وميسي بقائمة أفضل 3 لاعبين في التاريخ

روي كين فضّل اختيار نجوم لعبوا في الدوري الإنجليزي بقائمة أفضل 3 لاعبين (غيتي)
6/1/2025

استبعد الأيرلندي روي كين، النجم الأسبق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أسماء من العيار الثقيل ضمن اختياراته لأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، أبرزهم البرازيلي الراحل بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم أن بيليه هو اللاعب الوحيد في التاريخ الفائز بكأس العالم 3 مرات، وميسي هو أفضل لاعب في العالم 8 مرات، بالإضافة إلى تتويجه بالعديد من الألقاب، أبرزها كوبا أميركا (2) وكأس العالم، لكن كل ذلك لم يُقنع كين.

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ووقع اختيار كين (53 عاما) على 3 من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باعتبارهم الأفضل في التاريخ.

وقال كين في تصريحات أبرزها موقع "سبورت بيبل" البريطاني "أبحث عن لاعبين ظهروا في البريميرليغ، لذا اخترت كريستيانو رونالدو وواين روني وتيري هنري".

وعندما طلب منه جيمي كاراغر، نجم ليفربول الأسبق، توسيع هذه القائمة لتشمل لاعبين آخرين من خارج الدوري الإنجليزي واصل كين تجاهله لبيليه وميسي.

وأضاف "اللاعبون الآخرون الذين سأختارهم هم دييغو مارادونا، يجب أن أختار دييغو، وأنا ورونالدو نازاريو وزين الدين زيدان. الأخير أعتقد أنه لاعب مذهل".

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وتابع "كنت محظوظا بما يكفي للعب ضده (زيدان)، إنه لاعب رائع وسجل العديد من الأهداف وفاز بالألقاب من الصعب التغلب عليه".

ولعب كين ضد زيدان بشكل مباشر على مستوى النادي عندما واجه مانشستر يونايتد نظيريه يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في المسابقات الأوروبية.

وخلال مسيرته الكروية لعب كين لأندية كوب رامبلرز الأيرلندي ومانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست الإنجليزيين وسيلتيك الأسكتلندي.

ولمع نجم كين في الفترة التي قضاها مع "الشياطين الحمر"، حيث خاض 478 مباراة بجميع البطولات، وبرز كلاعب وسط قوي، ويملك بتلك المحطة رصيد 51 هدفا و40 تمريرة حاسمة.

كما تُوج مع مانشستر يونايتد بـ17 لقبا، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز (7 مرات) ودوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كما فاز بالدوري الأسكتلندي مع سيلتيك.

المصدر : مواقع إلكترونية

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