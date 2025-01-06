داني أولمو في قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني رغم أزمة تسجيله

تم إدراج داني أولمو في قائمة برشلونة استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، وذلك رغم الجدل الدائر حول أزمة إعادة تسجيله في قائمة الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أولمو انضم إلى الفريق الكاتالوني قادما من لايبزيغ الألماني في أغسطس/آب الماضي مقابل 60 مليون يورو (61.8 مليون دولار) لكن برشلونة نجح بتسجيله في قائمته الأولية فقط للموسم، وذلك بسبب الصعوبات المتمثلة في تلبية اشتراطات رابطة الدوري الإسباني فيما يخص رواتب اللاعبين.

ورفضت رابطة الدوري الإسباني واتحاد كرة القدم طلب برشلونة بتسجيل اللاعب البالغ من العمر (26 عاما) بالإضافة إلى زميله لاعب الوسط باو فيكتور، يوم السبت الماضي، وغاب كلا اللاعبين عن المباراة التي فاز بها برشلونة على بارباسترو 4-صفر في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ورغم ذلك، أُدرج أولمو وفيكتور ضمن قائمة برشلونة لكأس السوبر لمباراة الدور قبل النهائي أمام أتلتيك بلباو بعد غد الأربعاء.

وستقام بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، حيث سيلعب حامل اللقب ريال مدريد مع مايوركا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، بالبطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل.

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وحقق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الأخيرة في عام 2023، لكنه خسر 1-4 في نهائي نسخة الموسم الماضي، حينما سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور 3 أهداف "هاتريك" لريال مدريد الذي توج باللقب.