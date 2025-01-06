تهديد للابورتا رئيس برشلونة: ارحل أو سنطيح بك

ما زالت توابع أزمة فشل برشلونة في تسجيل الثنائي داني أولمو وفيكتور باو تُلقي بظلالها داخل أروقة النادي الكتالوني، وهذه المرة طالت رأس الرئيس خوان لابورتا.

وفي أحدث التطورات طالبت المعارضة لإدارة برشلونة الحالية لابورتا ومجلس إدارته بالاستقالة الفورية، وذلك في بيان صدر عن مجموعات ومنصات وجمعيات مرتبطة بالبلوغرانا، أبرزها "نعم للمستقبل" برئاسة فيكتور فونت و"صوت موحد" بقيادة خوان كامبروبي.

🚨⛔️ OFFICIAL: La Liga and Spanish Federation RFEF have jointly decided to REJECT Dani Olmo and Pau Victor's registrations for Barcelona. Barcelona will go to court. ⚠️ pic.twitter.com/eW1Y8OHNir — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025

وأكد الموقّعون على البيان أنه في حال رفض لابورتا الاستجابة لهذا الطلب، فإنه ستتم الدعوة إلى التصويت على حجب الثقة عن مجلس إدارته.

وفي أهم ما جاء في البيان "لم يرغب الموقّعون في نشر بيان جديد، فقد أصدرنا العديد من البيانات في السنوات الأخيرة، لكن غياب رد الفعل من قِبل مجلس الإدارة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة دفعنا إلى التحرك مرة أخرى، وذلك لأننا نرغب في رؤية النادي يعمل بشكل مُنظم وفعّال وبإدارة ممتازة".

📰 All Barcelona opposition groups jointly ask for Laporta's resignation and threaten to file a motion of censure. pic.twitter.com/ELNaGsdNtn — Barça Spaces (@BarcaSpaces) January 5, 2025

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وأضاف "لكن تجاهل الواقع والاعتقاد بأن الأمور قد تتغير بشكل تلقائي ليس سلوكا ناضجا، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإننا سنفقد ما نحبه، لن نخوض في تفاصيل الفوضى التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة فهي معروفة للجميع".

وتابع "نود الإشارة إلى أن التجاوزات قد زادت بشكل ملحوظ، أبرزها تجاهل التوصيات القانونية بشأن الموافقة على الحسابات المالية 2023-2024، لتجنب تسجيل خسائر والاعتراف بعمولة مشبوهة لتجديد عقد شركة الملابس".

وزاد البيان "كانت هناك محاولة للتعاقد مع لاعب في كرة السلة بطريقة غير أخلاقية، بالإضافة إلى التأخير في إجراءات تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور رغم وجود فترة كافية للقيام بذلك، فضلا عن التنازل عن حقوق النادي لمدة 20 عاما لشركات وعدت الإدارة بعدم التعامل معها، كل ذلك تزامن أيضا مع غياب الحوار مع مدرجات المشجعين لحل النزاعات".

🚨 MAJOR BREAKING: All of Barcelona opposition groups jointly ask for Joan Laporta's RESIGNATION and are ready to start a motion of NO CONFIDENCE. @forcabarca_ar ⚠️❌ pic.twitter.com/Q2xiJyLmW3 — Managing Barça (@ManagingBarca) January 5, 2025

وأتم "عليه نطالب باستقالة مجلس الإدارة بشكل فوري من أجل بدء مرحلة جديدة، وإذا رفضوا ذلك سنقوم بالدعوة لحجب الثقة، ونؤكد أن عدم الاستجابة لمطالبنا السابقة يجعلنا لا نستبعد السيناريو الأخير فهو الأداة الوحيدة التي يمتلكها الأعضاء رغم أنه خيار يتطلب جهدا كبيرا، لذلك نطلب من الإدارة أن يعطوا الأولوية للنادي فوق أي اعتبار آخر".