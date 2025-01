تهديد للابورتا رئيس برشلونة: ارحل أو سنطيح بك

ما زالت توابع أزمة فشل برشلونة في تسجيل الثنائي داني أولمو وفيكتور باو تُلقي بظلالها داخل أروقة النادي الكتالوني، وهذه المرة طالت رأس الرئيس خوان لابورتا.

وفي أحدث التطورات طالبت المعارضة لإدارة برشلونة الحالية لابورتا ومجلس إدارته بالاستقالة الفورية، وذلك في بيان صدر عن مجموعات ومنصات وجمعيات مرتبطة بالبلوغرانا، أبرزها "نعم للمستقبل" برئاسة فيكتور فونت و"صوت موحد" بقيادة خوان كامبروبي.

🚨⛔️ OFFICIAL: La Liga and Spanish Federation RFEF have jointly decided to REJECT Dani Olmo and Pau Victor's registrations for Barcelona.

Barcelona will go to court. ⚠️ pic.twitter.com/eW1Y8OHNir

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025