فينغر يكشف عن أفضل لاعب تعاقد معه في أرسنال

كشف أرسين فينغر المدرب الأسطوري لأرسنال عن أفضل لاعب تعاقد معه خلال مسيرته التدريبية مع الفريق الإنجليزي.

ويعتبر المدرب الفرنسي الذي قضى 22 عاما على دكة البدلاء مع النادي اللندني، أحد مهندسي انتصارات أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتقد مدرب أرسنال السابق أن باتريك فييرا وليس تييري هنري هو من كان أفضل توقيع له على الإطلاق مع الغانرز.

ويعد هنري الهداف التاريخي للغانرز، حيث سجل أكثر من 200 هدف للنادي بعد توقيعه مع فينغر قادما من يوفنتوس.

تم تأكيد أول تعاقدين لفينغر، فييرا وريمي غارد، قبل وصول المدير الفني بشكل رسمي.

وانتقل فييرا إلى أرسنال مع بداية انتقال فينغر من اليابان لتولي تدريب المدفعجية. وسرعان ما ظهر تأثير فييرا على خط وسط الفريق.

كان من المذهل أن تراه ينجح في قطع الكرات من الفرق المنافسة ثم يرسلها بسرعة كبيرة ودقة فائقة إلى لاعبي فريقه في نفس الحركة. لقد كان يتميز بالقوة والصلابة بقدر تمتعه بالمهارة والفنيات الكبيرة.

احتل أرسنال المركز الثالث في الموسم الأول لفينغر، مع انضمام الشاب نيكولا أنيلكا أيضًا إلى النادي، ثم فاز بالثنائية بعد ضم أمثال إيمانويل بيتي والجناح الهولندي مارك أوفرمارس، في عام 1997.

Thierry Henry, Patrick Vieira and Arsène Wenger on Premier League open top bus parade with @Stuart_PhotoAFC and Pat Rice in the background in 2004. pic.twitter.com/1CqU3u4PwC

وقام فينغر بعدد من التعاقدات الرئيسية في السنوات التي تلت ذلك، لكنه نظر بعناية إلى الإضافة المبكرة لفييرا.

وقال فينغر للسير مو فرح عندما سأله اللاعب الأولمبي ومشجع أرسنال عن أفضل أعماله "هذا يعتمد. إذا نظرت إلى الأمر من الناحية المالية، يمكنك أن تقول الكثير والكثير والكثير. ربما المصداقية التي حصلت عليها أولاً كانت بسبب أول لاعب قمت بإحضاره وهو باتريك فييرا".

💬 "I didn't see any weakness in Patrick’s game. He was good on the ball, could run forward, make good passes, good decisions and he was absolutely tremendous in the challenge."

🎙 – Arsène Wenger pic.twitter.com/yIqqDS3kkI

— Arsenal (@Arsenal) March 23, 2022