فينغر يكشف عن أفضل لاعب تعاقد معه في أرسنال

كشف أرسين فينغر المدرب الأسطوري لأرسنال عن أفضل لاعب تعاقد معه خلال مسيرته التدريبية مع الفريق الإنجليزي.

ويعتبر المدرب الفرنسي الذي قضى 22 عاما على دكة البدلاء مع النادي اللندني، أحد مهندسي انتصارات أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويعتقد مدرب أرسنال السابق أن باتريك فييرا وليس تييري هنري هو من كان أفضل توقيع له على الإطلاق مع الغانرز.

ويعد هنري الهداف التاريخي للغانرز، حيث سجل أكثر من 200 هدف للنادي بعد توقيعه مع فينغر قادما من يوفنتوس.

فييرا الأفضل

تم تأكيد أول تعاقدين لفينغر، فييرا وريمي غارد، قبل وصول المدير الفني بشكل رسمي.

وانتقل فييرا إلى أرسنال مع بداية انتقال فينغر من اليابان لتولي تدريب المدفعجية. وسرعان ما ظهر تأثير فييرا على خط وسط الفريق.

كان من المذهل أن تراه ينجح في قطع الكرات من الفرق المنافسة ثم يرسلها بسرعة كبيرة ودقة فائقة إلى لاعبي فريقه في نفس الحركة. لقد كان يتميز بالقوة والصلابة بقدر تمتعه بالمهارة والفنيات الكبيرة.

احتل أرسنال المركز الثالث في الموسم الأول لفينغر، مع انضمام الشاب نيكولا أنيلكا أيضًا إلى النادي، ثم فاز بالثنائية بعد ضم أمثال إيمانويل بيتي والجناح الهولندي مارك أوفرمارس، في عام 1997.

Thierry Henry, Patrick Vieira and Arsène Wenger on Premier League open top bus parade with @Stuart_PhotoAFC and Pat Rice in the background in 2004. pic.twitter.com/1CqU3u4PwC — Throwback Arsenal (@ThrowbackAFC) April 14, 2022

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وقام فينغر بعدد من التعاقدات الرئيسية في السنوات التي تلت ذلك، لكنه نظر بعناية إلى الإضافة المبكرة لفييرا.

وقال فينغر للسير مو فرح عندما سأله اللاعب الأولمبي ومشجع أرسنال عن أفضل أعماله "هذا يعتمد. إذا نظرت إلى الأمر من الناحية المالية، يمكنك أن تقول الكثير والكثير والكثير. ربما المصداقية التي حصلت عليها أولاً كانت بسبب أول لاعب قمت بإحضاره وهو باتريك فييرا".

💬 "I didn't see any weakness in Patrick’s game. He was good on the ball, could run forward, make good passes, good decisions and he was absolutely tremendous in the challenge." 🎙 – Arsène Wenger pic.twitter.com/yIqqDS3kkI — Arsenal (@Arsenal) March 23, 2022

كان فييرا أيقونة في الجيل الذهبي لأرسنال الذي فاز بلقب الدوري 3 مرات تحت قيادة الفيلسوف الفرنسي.

الفرنسي الذي ارتدى قميص أرسنال طيلة 9 مواسم وحمل فيها شارة قيادة الفريق قبل أن يرحل صوب إيطاليا ليرتدي قميص يوفنتوس وإنتر.

وانتهى الأمر بفييرا باللعب أكثر من 400 مباراة مع أرسنال قبل أن يواصل لاحقًا الفوز بـ3 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان.

5 – Most appearances in all comps for @Arsenal under Arsene Wenger; 402 – Patrick Vieira

397 – Theo Walcott

377 – Thierry Henry

376 – Dennis Bergkamp

329 – Aaron Ramsey Trusted. #ArsenalReloaded pic.twitter.com/ipTv8JbqjF — OptaJoe (@OptaJoe) May 6, 2020

وبنى النجم الفرنسي مجدا كبيرا في ملاعب كرة القدم قبل اعتزاله في صيف 2011 بقميص مانشستر سيتي.

ولمع صخرة الوسط بشدة مع منتخب فرنسا، وكان ركيزة أساسية في تتويج الديوك بثلاثية مونديال 1998 ويورو 2000 وكأس القارات في 2001.

وانتقل منذ ذلك الحين إلى مجال التدريب، وحصل على أول وظيفة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس، كما أمضى بعض الوقت في أندية الدرجة الأولى في فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا.