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فينغر يكشف عن أفضل لاعب تعاقد معه في أرسنال

LONDON - SEPTEMBER 11: Arsene Wenger of Arsenal talks with Patrick Vieira during the Barclays Premiership match between Fulham and Arsenal at Craven Cottage on September 11, 2004 in London. (Photo by Phil Cole/Getty Images)
باتريك فييرا (يسار) خاض أكثر من 400 مباراة بقميص أرسنال (غيتي)
6/1/2025

كشف أرسين فينغر المدرب الأسطوري لأرسنال عن أفضل لاعب تعاقد معه خلال مسيرته التدريبية مع الفريق الإنجليزي.

ويعتبر المدرب الفرنسي الذي قضى 22 عاما على دكة البدلاء مع النادي اللندني، أحد مهندسي انتصارات أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويعتقد مدرب أرسنال السابق أن باتريك فييرا وليس تييري هنري هو من كان أفضل توقيع له على الإطلاق مع الغانرز.

ويعد هنري الهداف التاريخي للغانرز، حيث سجل أكثر من 200 هدف للنادي بعد توقيعه مع فينغر قادما من يوفنتوس.

فييرا الأفضل

تم تأكيد أول تعاقدين لفينغر، فييرا وريمي غارد، قبل وصول المدير الفني بشكل رسمي.

وانتقل فييرا إلى أرسنال مع بداية انتقال فينغر من اليابان لتولي تدريب المدفعجية. وسرعان ما ظهر تأثير فييرا على خط وسط الفريق.

كان من المذهل أن تراه ينجح في قطع الكرات من الفرق المنافسة ثم يرسلها بسرعة كبيرة ودقة فائقة إلى لاعبي فريقه في نفس الحركة. لقد كان يتميز بالقوة والصلابة بقدر تمتعه بالمهارة والفنيات الكبيرة.

احتل أرسنال المركز الثالث في الموسم الأول لفينغر، مع انضمام الشاب نيكولا أنيلكا أيضًا إلى النادي، ثم فاز بالثنائية بعد ضم أمثال إيمانويل بيتي والجناح الهولندي مارك أوفرمارس، في عام 1997.

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وقام فينغر بعدد من التعاقدات الرئيسية في السنوات التي تلت ذلك، لكنه نظر بعناية إلى الإضافة المبكرة لفييرا.

وقال فينغر للسير مو فرح عندما سأله اللاعب الأولمبي ومشجع أرسنال عن أفضل أعماله "هذا يعتمد. إذا نظرت إلى الأمر من الناحية المالية، يمكنك أن تقول الكثير والكثير والكثير. ربما المصداقية التي حصلت عليها أولاً كانت بسبب أول لاعب قمت بإحضاره وهو باتريك فييرا".

كان فييرا أيقونة في الجيل الذهبي لأرسنال الذي فاز بلقب الدوري 3 مرات تحت قيادة الفيلسوف الفرنسي.

الفرنسي الذي ارتدى قميص أرسنال طيلة 9 مواسم وحمل فيها شارة قيادة الفريق قبل أن يرحل صوب إيطاليا ليرتدي قميص يوفنتوس وإنتر.

وانتهى الأمر بفييرا باللعب أكثر من 400 مباراة مع أرسنال قبل أن يواصل لاحقًا الفوز بـ3 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان.

وبنى النجم الفرنسي مجدا كبيرا في ملاعب كرة القدم قبل اعتزاله في صيف 2011 بقميص مانشستر سيتي.

ولمع صخرة الوسط بشدة مع منتخب فرنسا، وكان ركيزة أساسية في تتويج الديوك بثلاثية مونديال 1998 ويورو 2000 وكأس القارات في 2001.

وانتقل منذ ذلك الحين إلى مجال التدريب، وحصل على أول وظيفة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس، كما أمضى بعض الوقت في أندية الدرجة الأولى في فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا.

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المصدر : الصحافة البريطانية

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