موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد بكأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب المملكة أرينا، وتبدأ الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة والنصف حسب توقيت القاهرة.

وتعد المباراة قمة الكرة السعودية هذا الموسم، إذ يتنافس الفريقان على صدارة الدوري السعودي للمحترفين الذي يتصدره الاتحاد برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال.

ويتفوق الهلال في المواجهات المباشرة برصيد 79 انتصارا مقابل 51 للاتحاد، وانتهت 39 مباراة بالتعادل.

وتأهل الهلال لربع النهائي بفوز كبير على الطائي في ثمن النهائي 4-1، في حين تأهل الاتحاد بفوز سهل على فريق الجندل 2-صفر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال

تبث شبكة القنوات الرياضية السعودية "إس إس سي إتش دي" على الهواء مباشرة.