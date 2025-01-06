موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد بكأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء السابع من يناير الجاري على ملعب المملكة أرينا، وتبدأ الساعة الثامنة والنصف مساء 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة والنصف حسب توقيت القاهرة.

وتعد المباراة قمة الكرة السعودية هذا الموسم حيث يتنافس الفريقان على صدارة الدوري السعودي للمحترفين الذي يتصدره الاتحاد برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال.

يتفوق الهلال في المواجهات المباشرة برصيد 79 انتصارا مقابل 51 للاتحاد، وانتهت 39 مباراة بالتعادل.

تأهل الهلال لربع النهائي بفوز كبير على الطائي في ثمن النهائي 4-1، فيما تأهل الاتحاد بفوز سهل على فريق الجندل 2-صفر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال

تبث شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC HD على الهواء مباشرة.