مدافع مايوركا متحديا فينيسيوس: سأهزمه بالملاكمة خلال 10 ثوان

استفز الإسباني بابلو مافيو (مدافع ريال مايوركا) البرازيلي فينيسيوس جونيور (نجم ريال مدريد) بتصريح مثير للجدل قبل أيام من مواجهة الفريقين في كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي ريال نظيره مايوركا الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر بالسعودية، في مباراة قد تشهد مواجهة قديمة جديدة بين مافيو وفينيسيوس، لكن ذلك مرهون بالقرار النهائي للجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني حول البطاقة الحمراء المباشرة التي تلقاها النجم البرازيلي يوم الجمعة الماضي في مباراة فالنسيا بالدوري.

وسُئل مافيو عن إمكانية خوض نزال ملاكمة ضد فينيسيوس فأجاب ضاحكا "هذا النزال قد يكون الأكثر متابعة في التاريخ. ليس لدي شكوك حول قدرتي على هزيمته، سأفوز عليه بالضربة القاضية خلال 10 ثوان فقط".

🥊 "Noquearía a Vinícius en 10 segundos. Sería la pelea más vista de la historia". 🔥 Pablo Maffeo, jugador del Mallorca, se 'moja' con el resultado de una pelea contra Vinícius. Vía: 'INDÓMITOS TV'. pic.twitter.com/a5K3m2fUOb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2025

وصنّفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مواجهة فينيسيوس ومافيو على أنها واحدة من أبرز الثنائيات الفردية في الليغا منذ عام 2021، حيث تكررت الاحتكاكات والحوارات الجانبية بين اللاعبين في مناسبات عديدة.

En la mente de Pablo Maffeo: "En un combate de boxeo, noquearía a Vinicius en 10 segundos". En la realidad:

pic.twitter.com/Z4dYTLChTc — Murcia con Limón (@MurciaConLimon) January 5, 2025

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وعن ذلك قال مافيو "أعمل دائما على إخراجه من تركيزه عبر استفزازه، لكن هذه الأمور تبقى داخل الملعب فأنا أحب هذه النوعية من التحديات".

واستذكر تدخلاته القاسية ضد فينيسيوس حيث تطرق للحديث عن لقطة بموسم 2021-2022، وقال عنها "ذلك التدخل كان يستحق الطرد لقد ارتفعت قدمي بشكل واضح وكان خطأ لا مبرر له، لكن في الواقع نجوت من الطرد، وحتى يومنا هذا تصلني صور هذا التدخل".

Maffeo parece tener intención de causar una lesión grave a un compañero de profesión cada vez que juega contra él. Pero luego a quien hay que educar es a Vinicius, que protesta y provoca mucho. En fin. pic.twitter.com/Ulohu6DF4w — madridistaReal (@RMadridistaReal) August 18, 2024

أما لقطته الشهيرة مع فيني -الموسم الجاري- فاعتبر أنها كذلك كانت خشنة، مضيفا "كان تدخلا يستحق الطرد أيضا، كنت أريد لعب الكرة لكنني أصبت قدمه".

وبخصوص تعرّض فينيسيوس لإهانات عنصرية في بعض الملاعب، نفى مافيو أن تكون إسبانيا دولة عنصرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود أشخاص وصفهم بأنهم "حمقى" يفعلون ذلك مثل أي دولة أخرى.

وتابع مافيو "يبدو لي أن تأثر فينيسيوس بذلك أمر مفهوم لأنني لو ذهبت إلى أفريقيا أو أي مكان ووُصفت بالقذر الأبيض فسأشعر بالأذى. ما يواجهه فيني سيئ بكل تأكيد ويجب إدانته، إنه يقوم بعمل جيد في هذه الأزمة".

وأتم "لا أعتقد أنه يقوم باستفزاز الجماهير لترد الإساءة إليه، صحيح أنه قد يخطئ في بعض الأمور مثل طريقة حديثه مع اللاعبين أو الحكام، لكنني لا أعتقد أنه يعزف على وتر العنصرية".