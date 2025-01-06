صلاح نجم ليفربول يثير الجدل بـ"صورة غامضة"

أثار محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المزيد من التكهنات حول مستقبله، بعدما نشر صورة غامضة من مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، والتي انتهت بالتعادل 2-2، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصورة صلاح واقفا فوق ركلة حرة إلى جانب زملائه في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك.

وينتهي عقد اللاعبين الثلاثة مع ليفربول بنهاية الموسم، وقبل انطلاق المباراة يوم الأحد، تم الكشف عن لافتة جديدة في مدرجات أنفيلد تصور الثلاثي إلى جانب الكلمات "ملاك ليفربول مجموعة فينواي الرياضية تمنح مو وشركاءه أموالهم".

وقد أعرب صلاح مرارا وتكرارا عن إحباطه بسبب عدم إحراز تقدم في محادثات تمديد عقده، وقال الأسبوع الماضي إنه يستعد ليكون هذا هو موسمه الأخير مع "الريدز".

يستمتع الدولي المصري البالغ 32 عاما حتى الآن مع ليفربول بتحقيق أرقام شخصية مذهلة، حيث سجل 18 هدفا، متصدرا قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب قيامه بـ13 تمريرة حاسمة.

وتستمر المفاوضات منذ أشهر بشأن تمديد عقد صلاح، لكن لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن. وفي الوقت نفسه، ارتبط ألكسندر أرنولد بقوة بالانتقال الصيف المقبل إلى ريال مدريد، الذي جعله هدفه الدفاعي الأول بعد إصابة طويلة الأمد للظهير الأيمن داني كارفاخال.

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وتقدم النادي الإسباني بعرض للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما الأسبوع الماضي، لكن الطلب تم رفضه بسرعة من قبل ليفربول بحسب موقع "إيه إس بي إن".

وحتى الآن ظل قائد النادي فان دايك (33 عاما) صامتا بشأن مستقبله، لكنه تحدث مطولا عن حبه لليفربول، ومن المتوقع أن يلتزم بمستقبله مع فريق أرني سلوت.