شاهد.. سواريز يمنع رجلا من الانتحار في أوروغواي

قام النجم الأوروغواياني لويس سواريز لاعب إنتر ميامي الأميركي بلفتة إنسانية رائعة، عندما تدخل لإنقاذ حياة شخص كان ينوي الانتحار.

وعمل سواريز على إقناع الرجل بالتراجع عن قراره وبالفعل نجح في هذه المهمة، في بلدة سيوداد دي لا كوستا بأوروغواي.

الحادثة بدأت فصولها الساعة 11 من مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة الماضية، واستمرت حتى بعد عصر اليوم التالي، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفي التفاصيل، تسلّق رجل يبلغ من العمر 49 عاما شجرة يبلغ ارتفاعها 6 أمتار، وقام بلف حبل حول عنقه مهدّدا بالانتحار إذا لم تحضر زوجته إلى المكان.

🙏Luis #Suárez colaboró en el rescate de un hombre que intentó quitarse la vida en Uruguay 🇺🇾 📌El delantero y su esposa Sofia Balbi, dialogaron y lograron persuadir al sujeto junto a las fuerzas de seguridad 📌El hombre se encontraba colgado en un árbol a seis metros de altura… pic.twitter.com/ajA36FKKD9 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) January 5, 2025

وتصادف مرور سواريز بذلك المكان حيث يقضي اللاعب هو وزوجته صوفيا بالبي إجازته قبل العودة مرة أخرى للولايات المتحدة، والالتحاق بفريقه إنتر ميامي.

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ولم يقف سواريز وزوجته مكتوفي الأيدي وحاولا تهدئة الرجل وإقناعه بعدم الانتحار رفقة عناصر الحرس الجمهوري ومؤسسات تعنى بالصحة النفسية وصلت بدورها إلى المكان.

🤝🫶💙¡INSÓLITO! LUIS SUÁREZ AYUDA EN RESCATE DE UN SUICIDA El delantero uruguayo participó en las acciones de auxilio por un sujeto que intentó quitarse la vida en Uruguay…#CentralFOXhttps://t.co/Py9kVvhhR9 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 5, 2025

وأكد ممثل عن وكالة الدراسة النفسية والاجتماعية المختصة في التعامل مع هذه الحالات في البلاد أن سواريز لعب دورا بارزا في إنقاذ الرجل المذكور.

ونقلت "ماركا" تصريحات المسؤول التي قال فيها "اقترب سواريز منا في لحظة عصيبة، وسأل إن كان بإمكانه أن يتحدث مع الرجل من أجل إقناعه بالعدول عن قرار الانتحار، في وقت بقي الشخص على الشجرة قرابة يوم كامل".

وأضاف "قبل وصوله (سواريز) كنا نحاول تهدئة الرجل والحديث معه بطريقة عاطفية، كل ما فعلناه أننا حاولنا احتواءه".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زوجة الرجل البالغة من العمر 53 عاما حضرت بدورها إلى المكان في وقت لاحق.

ونجحت جهود سواريز في إقناع الرجل بعدم الانتحار، وبمجرد نزوله على الأرض قامت عناصر الشرطة بتسليمه إلى الوحدة المتخصصة في مكافحة العنف المنزلي التابعة لوزارة الداخلية.

وانضم سواريز إلى إنتر ميامي في يناير/كانون الثاني 2024، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع غريميو البرازيلي، ليلتحق بصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومنذ ذلك الوقت لعب سواريز 37 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 25 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وقاد الفريق للفوز بلقب درع المشجعين.