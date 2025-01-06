رياضة|الأميركتان

شاهد.. سواريز يمنع رجلا من الانتحار في أوروغواي

كومبو للاعب Luis Suarez مع صورة
جهود سواريز لاعب إنتر ميامي نجحت في إقناع الرجل بعدم الانتحار (وكالات)
6/1/2025

قام النجم الأوروغواياني لويس سواريز لاعب إنتر ميامي الأميركي بلفتة إنسانية رائعة، عندما تدخل لإنقاذ حياة شخص كان ينوي الانتحار.

وعمل سواريز على إقناع الرجل بالتراجع عن قراره وبالفعل نجح في هذه المهمة، في بلدة سيوداد دي لا كوستا بأوروغواي.

الحادثة بدأت فصولها الساعة 11 من مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة الماضية، واستمرت حتى بعد عصر اليوم التالي، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفي التفاصيل، تسلّق رجل يبلغ من العمر 49 عاما شجرة يبلغ ارتفاعها 6 أمتار، وقام بلف حبل حول عنقه مهدّدا بالانتحار إذا لم تحضر زوجته إلى المكان.

وتصادف مرور سواريز بذلك المكان حيث يقضي اللاعب هو وزوجته صوفيا بالبي إجازته قبل العودة مرة أخرى للولايات المتحدة، والالتحاق بفريقه إنتر ميامي.

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ولم يقف سواريز وزوجته مكتوفي الأيدي وحاولا تهدئة الرجل وإقناعه بعدم الانتحار رفقة عناصر الحرس الجمهوري ومؤسسات تعنى بالصحة النفسية وصلت بدورها إلى المكان.

وأكد ممثل عن وكالة الدراسة النفسية والاجتماعية المختصة في التعامل مع هذه الحالات في البلاد أن سواريز لعب دورا بارزا في إنقاذ الرجل المذكور.

ونقلت "ماركا" تصريحات المسؤول التي قال فيها "اقترب سواريز منا في لحظة عصيبة، وسأل إن كان بإمكانه أن يتحدث مع الرجل من أجل إقناعه بالعدول عن قرار الانتحار، في وقت بقي الشخص على الشجرة قرابة يوم كامل".

وأضاف "قبل وصوله (سواريز) كنا نحاول تهدئة الرجل والحديث معه بطريقة عاطفية، كل ما فعلناه أننا حاولنا احتواءه".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زوجة الرجل البالغة من العمر 53 عاما حضرت بدورها إلى المكان في وقت لاحق.

ونجحت جهود سواريز في إقناع الرجل بعدم الانتحار، وبمجرد نزوله على الأرض قامت عناصر الشرطة بتسليمه إلى الوحدة المتخصصة في مكافحة العنف المنزلي التابعة لوزارة الداخلية.

وانضم سواريز إلى إنتر ميامي في يناير/كانون الثاني 2024، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع غريميو البرازيلي، ليلتحق بصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومنذ ذلك الوقت لعب سواريز 37 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 25 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وقاد الفريق للفوز بلقب درع المشجعين.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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