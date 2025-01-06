بالفيديو.. الشهيد السنوار وعلم فلسطين يزيّنان قمة الدوري التونسي

عبّر جمهور نادي النجم الساحلي عن دعمه لغزة وفلسطين، في الملعب الأولمبي بسوسة، بتيفو يحمل صورة الشهيد يحيى السنوار وأعلام فلسطين، خلال مباراته ضد ضيفه النادي الأفريقي في قمة الدوري التونسي لكرة القدم، أمس الأحد.

وأظهرت مقاطع متداولة شاركها ناشطون وحسابات تونسية عبر المنصات، مشاهد للتيفو الذي غطى جزءا من المدرجات وتمثل بصورة ضخمة للسنوار تحيط بها ألوان علم فلسطين وعبارة "يحيى شهيدا"، بالإضافة إلى رفع علم فلسطيني ضخم في جزء آخر من مدرجات الجماهير.

السنوار وعلم فلسطين حاضران في تيفو جماهير النجم الساحلي أمام النادي الإفريقي بالدوري التونسي#حرب_غزة pic.twitter.com/2z4jJAeNRH — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 6, 2025

وعلّق مشجعو النجم الساحلي لافتة كبيرة زيّنت المنطقة السفلية من المدرجات وكُتب عليها "أسياد دولتنا عبيد ونحن من يولد منا كل يوم شهيد".

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، ليبقى النجم الساحلي في المركز السادس برصيد 22 نقطة، ويصعد النادي الأفريقي للمركز الثالث بـ29 نقطة.

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