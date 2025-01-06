اتهام لاعب كورينثيانز البرازيلي بالقتل غير العمد

وُجّهت إلى الأرجنتيني رودريغو غارو، الأحد، تهمة القتل غير العمد بعد أن تسبب لاعب وسط كورينثيانز، المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، في حادث أدى إلى مقتل سائق دراجة نارية بمسقط رأسه في جنرال بيكو بمحافظة لا بامبا.

وتُوفي الضحية نيكولاس كيارافيليو (30 عاما) في مكان الحادث على الفور، بعد أن صدمته شاحنة صغيرة بدراجته النارية في وقت مبكر من صباح أمس السبت.

وقال ديفيد ديفان محامي غارو إن موكله كان "في حالة صدمة شديدة"، وإنه على استعداد للتعاون أثناء التحقيق.

وشدد المحامي بعد مغادرته قاعة المحكمة في جنرال بيكو على الجهود الفورية التي بذلها غارو لمساعدة الضحية فور وقوع الحادث، وقال إنه لن يتم احتجازه في انتظار المحاكمة.

وأضاف ديفان أن غارو يخطط للعودة إلى البرازيل.

وأعرب نادي كورينثيانز، في بيان أصدره أمس السبت، عن تضامنه مع عائلة كيارافيليو والتزم بالتعاون مع التحقيق الجاري.