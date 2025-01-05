صفعة فينيسيوس تؤرق أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد -اليوم الأحد- إن النادي يتمنى أن يتجنب نجمه فينيسيوس الإيقاف، بعدما تقدم مجلس الإدارة باستئناف ضد البطاقة الحمراء المباشرة التي تلقاها خلال الفوز 2-1 على فالنسيا بالدوري الإسباني يوم الجمعة الماضي.

وأكد المدرب الإيطالي أن فينيسيوس سيسافر مع الفريق إلى قرطاجنة لخوض مباراة كأس الملك ضد ديبورتيفو مينيرا غدا.

وتلقى المهاجم البرازيلي بطاقة حمراء بعدما صفع ستول ديميتريفسكي حارس فالنسيا، ويبدو أنشيلوتي واثقا من أن فينيسيوس (24 عاما) سيفلت من الإيقاف مباراتين على الأقل بسبب البطاقة الحمراء.

وقال المدرب البالغ 65 عاما للصحفيين "لم تكن بطاقة حمراء بل كانت صفراء ولهذا السبب نأمل ألا يواجه أي إيقاف".

وأضاف أنشيلوتي أن فينيسيوس، صاحب البشرة السمراء، يعاني من ضغوط نفسية هائلة بسبب حوادث سابقة من الإساءة العنصرية التي وجهت إليه في إسبانيا.

وأضاف "من الصعب أن أكون في مكانه. ليس من السهل تحمل كل ما يمر به، بما في ذلك الإهانات. الأمر ليس سهلا، لكنه يحاول التحسن. إنه منزعج من ذلك واعتذر، نحتاج للتطلع إلى الأمام".

وتابع المدرب "نأمل ألا يواجه عقوبة الإيقاف. اللاعبان الوحيدان اللذان لن يسافرا هما (حارس المرمى) تيبو كورتوا و(المدافع) أنطونيو روديغر. أما بقية اللاعبين فسيسافرون جميعا".

وأضاف أنشيلوتي أنه ليس لديه مشكلة مع قواعد كأس الملك الجديدة التي تلزم أندية الدرجة الأولى بمشاركة 7 لاعبين على الأقل من الفريق الأول في التشكيلة الأساسية.

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وأضاف "علينا احترام هذه القاعدة ولا أجد أي مشكلة معها. أريد أن أمنح اللاعبين الذين شاركوا بصورة أقل بعض الدقائق".

وأهدر ريال ثلاثا من آخر 4 ركلات جزاء، بما في ذلك اثنتان من كيليان مبابي. وقال أنشيلوتي إن فريقه يعمل على تحسين أداء اللاعبين في تنفيذ ركلات الجزاء.

وأضاف المدرب الإيطالي "إنه جانب فني إدارته صعبة للغاية. لدينا منفذان جيدان لركلات الجزاء لكن الأجواء في الملاعب تتغير".

وتابع "أريد توضيح الأمر للجميع (بشأن منفذي الركلات) قبل المباراة.. قد يكون فينيسيوس أو مبابي أو جود (بيلينغهام) أو أردا غولر. سنرى".