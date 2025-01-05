رياضة|بطولات أوروبية|المملكة المتحدة

مرض غامض تسبب بغياب 8 لاعبين من توتنهام أمام نيوكاسل

توتنهام خسر أمام نيوكاسل في البريميرليغ (رويترز)
5/1/2025

فجّر الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجأة مدوية حين اعترف بانتشار مرض بين لاعبيه تسبب في غياب العديد منهم عن مواجهة نيوكاسل يونايتد.

وسقط توتنهام أمس السبت أمام ضيفه نيوكاسل 1-2 في افتتاح الجولة الـ20 من البريميرليغ، ليتراجع إلى المركز الـ12 في جدول الترتيب.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن توتنهام افتقد لخدمات 8 من لاعبيه الأساسيين في المباراة ضد "المكبايس" للسبب نفسه، وهو الإصابة بمرض غامض.

وأوضحت أن هذه الأزمة فاقمت من معاناة "السبيرز" الذي اكتفى بفوز واحد في آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي.

ولم تتضح طبيعة المرض أو أسبابه لكن الموقع الرسمي لتوتنهام أشار إلى أنها "عدوى خفيفة"، تسببت بغياب كل من البرازيلي ريتشارليسون والإنجليزي مايكي مور والويلزي بن دافيز والهولندي ميكي فان دي فين والأرجنتيني كريستيان روميرو والثنائي الإيطالي ديستني أودوجي وغولييلمو فيكاريو والفرنسي ويلسون أودوبيرت.

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وفي مؤتمر صحفي قال بوستيكوغلو "لم يعد أي من المصابين بعد، لقد عانينا من بعض الأمراض في الفريق، لذا غاب عدد قليل من اللاعبين عن التدريبات لكننا سنكون بخير".

وأعطى بوستيكوغلو إجابة ساخرة عندما سُئل عن عدم إصابته بالصلع بسبب أزمة الإصابات والمرض في توتنهام فقال "حتى أبقى وسيما، إذا صرت أصلع ستتركني زوجتي بالتأكيد".

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يتواجد توتنهام في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، ويبتعد عن المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بفارق 12 نقطة، وهو وضع لا يعجب أنصار "السبيرز" ووضع المدرب بوستيكوغلو تحت الضغوط.

وعن ذلك صرح المدرب الأسترالي "هذا الوضع يؤلمني وأنا الشخص المسؤول في النهاية، وأيضا أنا المسؤول عن إيجاد طريقة للخروج من الوضع الحالي".

 

المصدر : مواقع إلكترونية

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