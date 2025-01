مرض غامض تسبب بغياب 8 لاعبين من توتنهام أمام نيوكاسل

فجّر الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجأة مدوية حين اعترف بانتشار مرض بين لاعبيه تسبب في غياب العديد منهم عن مواجهة نيوكاسل يونايتد.

وسقط توتنهام أمس السبت أمام ضيفه نيوكاسل 1-2 في افتتاح الجولة الـ20 من البريميرليغ، ليتراجع إلى المركز الـ12 في جدول الترتيب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن توتنهام افتقد لخدمات 8 من لاعبيه الأساسيين في المباراة ضد "المكبايس" للسبب نفسه، وهو الإصابة بمرض غامض.

وأوضحت أن هذه الأزمة فاقمت من معاناة "السبيرز" الذي اكتفى بفوز واحد في آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي.

‼️Ange Postecoglou says there has been a sickness bug running through the squad and a few have missed training. pic.twitter.com/tN9JwQQxeD

— The Spurs Watch (@TheSpursWatch) January 3, 2025