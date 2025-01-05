شاهد.. صلاح يعادل رصيد أهداف هنري في البريميرليغ
واصل النجم المصري محمد صلاح تسجيل الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل صلاح هدفا لليفربول من ضربة جزاء في مواجهة مانشستر يونايتد بملعب أنفيلد، اليوم الأحد، التي انتهت بتعادل مثير 2-2.
اقرأ أيضاlist of 2 items
مرض غامض تسبب بغياب 8 لاعبين من توتنهام أمام نيوكاسل
وعزز صلاح سجله التهديفي في البريميرليغ، ووصل إلى 175 هدفا في 282 مباراة، ليعادل رصيد أهداف النجم الفرنسي السابق تييري هنري، مع فريق أرسنال، بحسب ما ذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم.
صلاح يواصل التألق ويسجل الهدف الثاني لليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستريونايتد pic.twitter.com/SLmVDXSpQr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 5, 2025
ولدى صلاح الفرصة لتخطي النجم المعتزل هنري مع أول هدف يسجله في المباريات القادمة في البطولة.
👑🤷🏿♂️ https://t.co/IARkolIofS
— Thierry Henry (@Thiery_Henrytt) December 25, 2024
ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 18 هدفا متقدما بفارق هدفين عن إيرلنغ هالاند هداف مانشستر سيتي.
Record breaker. History maker.
Happy birthday, Thierry Henry 🎈 pic.twitter.com/MGLMrIdEVS
— Arsenal (@Arsenal) August 17, 2024