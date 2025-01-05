شاهد.. صلاح يعادل رصيد أهداف هنري في البريميرليغ

واصل النجم المصري محمد صلاح تسجيل الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح هدفا لليفربول من ضربة جزاء في مواجهة مانشستر يونايتد بملعب أنفيلد، اليوم الأحد، التي انتهت بتعادل مثير 2-2.

وعزز صلاح سجله التهديفي في البريميرليغ، ووصل إلى 175 هدفا في 282 مباراة، ليعادل رصيد أهداف النجم الفرنسي السابق تييري هنري، مع فريق أرسنال، بحسب ما ذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم.

ولدى صلاح الفرصة لتخطي النجم المعتزل هنري مع أول هدف يسجله في المباريات القادمة في البطولة.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 18 هدفا متقدما بفارق هدفين عن إيرلنغ هالاند هداف مانشستر سيتي.

Record breaker. History maker. Happy birthday, Thierry Henry 🎈 pic.twitter.com/MGLMrIdEVS — Arsenal (@Arsenal) August 17, 2024