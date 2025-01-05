شاهد.. دب كاد يفتك بعائلة لاعب سابق بمانشستر سيتي بعد اقتحام منزله

نجت أسرة الأرجنتيني مارتن ديميكيليس مدرب فريق مونتيري المكسيكي، من موت محقق بعدما اقتحم دب ضخم حديقة المنزل الذي تعيش فيه العائلة في مدينة مونتيري.

وعاشت عائلة ديميكيليس (44 عاما) لحظات مروعة بعدما تفاجأت بوجود الدب الضخم في الحديقة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

ونشرت إيفانغيليا أندرسون وهي زوجة ديميكيليس مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الدب وهو يجري في حديقة المنزل.

¡’QUÉ OSO’! 🐻😅 La esposa de Martín Demichelis, Eva Anderson, compartió en sus historias un video donde se aprecia como un oso pardo se mete a la casa del técnico rayado mientras la familia está en casa pic.twitter.com/N1K3uqVQS7 — Claro Sports (@ClaroSports) December 31, 2024

وسُمع في مقطع الفيديو صوت صراخ إحدى بنات ديميكيليس في حين تنصحها والدتها بعدم الذهاب أو الاقتراب من الناحية التي يوجد فيها.

وركض الدب في الحديقة ذهابا وإيابا ثم اختفى قبل أن يظهر مرة أخرى، ومن حسن حظ ديميكيليس أن عناصر الأمن الخاص ببيته تدخلوا في الوقت المناسب، وأجبروا الدب على الابتعاد.

وحسب الصحيفة فإن الدببة غالبا ما تنتشر في بلدات وأحياء مدينة مونتيري المكسيكية القريبة من الحدود الأميركية حيث تأتي من الجبال القريبة بحثا عن الطعام.

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وتؤكد "ذا صن" أن هذه المرة ليست الأولى التي تتعرض فيها عائلة ديميكيليس لاقتحام الدببة؛ حيث حدث ذلك في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

وبدأ ديميكيليس مسيرته كلاعب في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني ثم دافع عن ألوان العديد من الأندية الكبرى في أوروبا أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وتوج ديميكليس خلال مسيرته الاحترافية بـ21 لقبا أبرزها الدوري الأرجنتيني 4 مرات ومثلها بالدوري الألماني بالإضافة إلى لقب وحيد في البريميرليغ.

أما دوليا فقد ارتدى ديميكليس قميص منتخب الأرجنتين في 51 مباراة سجلها خلالها هدفا وحيدا وصنع اثنين، وكما شارك في بطولتين لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل.

وبعد الاعتزال اتجه ديميكليس إلى مجال التدريب حيث انطلق من تدريب فرق الناشئين في بايرن ميونخ ثم تولى تدريب ريفر بليت قبل أن يصبح مدربا لمونتيري المكسيكي منذ أغسطس/آب 2024.

وقاد ديميكليس ريفر بليت للتتويج بالثلاثية المحلية موسم 2022-2023 وهي لقب الدوري الأرجنتيني وكأس الأرجنتين وكأس السوبر.