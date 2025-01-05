3 صفقات منتظرة لمانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

يتطلع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى تعزيز صفوفه من خلال 3 تعاقدات كبيرة تناهز قيمتها 150 مليون دولار، وذلك خلال الميركاتو الشتوي.

وعاد "السيتي" أخيرا إلى سكة الانتصارات من بوابة ليستر سيتي بعد سلسة هزائم مدوية تركت بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس.

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واستقر غوارديولا على 3 لاعبين كأهداف محتملة يشعر بأنهم يمكن أن يحدثوا فرقًا كبيرًا داخل الفريق.

وأفاد مارتن بلاكبيرن من صحيفة "ذا صن" أن مانشستر سيتي يدرس إتمام صفقة مزدوجة تشمل إيدرسون لاعب أتالانتا وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت اللذين تقدر قيمتهما التسويقية بحوالي 62 مليون دولار لكل منهما.

🔴 𝗠𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗖𝗜𝗧𝗬 𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗢𝗙𝗙𝗥𝗘 𝗔̀ 𝗢𝗠𝗔𝗥 𝗠𝗔𝗥𝗠𝗢𝗨𝗦𝗛 ! 🩵🇪🇬 Le joueur est intéressé par le projet des Skyblues. 🗞️ @footmercato pic.twitter.com/k9Uowy9y1s — Vibes Foot (@VibesFoot) January 3, 2025

ويسعى "مان سيتي" إلى ضم لاعب الوسط البرازيلي ليكون بديلا مثاليا لرودري المصاب بالرباط الصليبي، والذي أدى غيابه إلى انهيار مستوى "السيتيزنز".

وتألق اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مع أتالانتا، الذي يتصدر حاليًا الدوري الإيطالي تحت قيادة جيانبييرو غاسبريني.

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كما يأمل غوارديولا تعزيز خط الهجوم بالمهاجم المصري مرموش الذي سجل 18 هدفًا في 24 مباراة في جميع المسابقات مع فرانكفورت الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الألماني.

إلى جانب ذلك، تردد أن "مان سيتي" يرغب في التعاقد مع مدافع لانس عبد القادر خوسانوف، وذلك بعد تعرضه لسلسلة من الإصابات في خط دفاعه.

ويتوقع أن يكلف الدولي الأوزبكي خزائن "السيتي" حوالي 25 مليون دولار وفق صحيفة "مانشستر إيفيننغ نيوز".

شكوك

ونادرا ما لجأ مانشستر سيتي إلى التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية، باستثناء التعاقد مع إيمريك لابورت عام 2018.

وقد اعترف غوارديولا بأنه لا يعرف ما إذا كان "السيتي" سيجلب لاعبين جددا.

وقال في مؤتمر صحفي "لا أعرف حاليا. فالأمر لن يكون سهلا. ربما نتعاقد مع لاعبين. لذا أعتقد أن النادي يجب أن يكون حكيما ولا يفعل ذلك لمجرد جلب لاعبين جدد".