ديمبلي يقود سان جيرمان للفوز بكأس السوبر الفرنسية

سجل المهاجم عثمان ديمبلي هدفا -في الوقت المحتسب بدل الضائع- ليقود سان جيرمان للفوز 1-صفر على موناكو في كأس السوبر الفرنسية اليوم الأحد.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتوج فيها هذا الفريق الباريسي بهذا اللقب.

وكانت للفريق الفائز 27 محاولة قبل الهدف، تسع منها على المرمى لكنه لم يستفد منها قبل أن يلعب فابيان رويز تمريرة متقنة إلى ديمبلي الذي وضعها في الشباك.

وواجه سان جيرمان (بطل الدوري الموسم الماضي) وصيفه موناكو بعد أن فاز الفريق الباريسي بالثنائية المحلية.

وقد أقيمت المباراة على ملعب 974 بالعاصمة القطرية، وهو أحد ملاعب مونديال 2022.