لماذا لم يحضر ميسي حفل تكريمه في البيت الأبيض؟

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأميركي عن حفل تكريمه من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.

وبينما حضرت الشخصيات الـ18 الأخرى حفل التكريم من بينها ماجيك جونسون أسطورة كرة السلة الأميركية، وبونو قائد فرقة "يو تو" ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون ونجما هوليود مايكل جيه فوكس ودينزل واشنطن، صدر بيان عن ممثلي "البولغا" يبرر عدم حضور ميسي الذي يعد أول أرجنتيني وأول لاعب كرة قدم يحصل على وسام الحرية الرئاسي.

ويعتبر هذا الوسام، أعلى وسام مدني بالولايات المتحدة، وهو مخصص فقط "للأفراد الذين قدموا مساهمات مثالية في ازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها، أو في السلام العالمي، أو في جهود مجتمعية أو عامة أو خاصة ذات أهمية كبيرة".

وجاء في البيان الذي نشره إنتر ميامي، أن اللاعب كان لديه التزام مسبقا، وأضاف أن "البيت الأبيض أبلغ الفيفا والأخيرة أوصلت الرسالة إلى نادي إنتر ميامي في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن ميسي سيكرم".

