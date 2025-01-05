انتحار لاعب أوروغوياني في الإكوادور

توفي المهاجم الأوروغوياني ماتياس أكونيا لاعب نادي موشوك رونا ضمن الدوري الإكوادوري لكرة القدم أمس السبت عن عمر ناهز 32 عاما، مع ترجيح فرضية الانتحار، بحسب ما أعلن النادي.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "نقدم تعازينا بوفاة أكونيا".

وقال رئيس النادي لويس تشانغو لموقع بريميسياس الإلكتروني إن "أكونيا انتحر في فندق" بمدينة أمباتو التي تقع على بعد 112 كيلومترا من العاصمة كيتو.

وتابع تشانغو "نحن كمؤسسة، سنقدم دعمنا الكامل لإجراءات إعادة الجثمان إلى وطنه. كل أعضاء موشوك يشعرون بالفزع إزاء هذا الوضع".

وقال اتحاد كرة القدم إنه يشعر "بالحزن العميق لوفاة" أكونيا. وأعلن عبر منصة إكس "نقدم تعازينا لعائلته وزملائه وأصدقائه".

ووصل أكونيا الى الإكوادور أول أمس للمشاركة في انطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وكان قد انضم للفريق منتصف العام الماضي قادما من لاميا اليوناني، وكان من المرتقب أن يشارك معه في كأس أندية أميركا الجنوبية لعام 2025.

وقد سبق لأكونيا أن لعب في بلاده مع فريقي "سي أي فينيكس" و"مونتيفيديو واندريريز".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال أكونيا على مواقع التواصل إن القضاء الأوروغوياني أمره بارتداء سوار إلكتروني للإبقاء عليه تحت المراقبة أثناء التحقيق معه بتهمة إساءة معاملة صديقته السابقة.