مصير مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليغ

أعلن نادي ليفربول أنه يبذل "كل الجهد" لإقامة مباراته مع ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في موعدها المحدد مساء اليوم الأحد، وسط ظروف جوية سيئة، في المقابل أكد "المانيو" إقامة المباراة في موعدها حتى الآن.

وتساقطت الثلوج بكثافة على منطقة ميرسيسايد وشمال غرب إنجلترا خلال الليل، واجتمعت مجموعة استشارية للسلامة تابعة لمجلس مدينة ليفربول في وقت مبكر من صباح اليوم لتحديد ما إذا كانت المباراة، التي تقام ضمن منافسات المرحلة الـ20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن أن تقام في موعدها بسبب مشاكل في الوصول.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة مرة أخرى في وقت لاحق من اليوم على أمل أن تتحسن الظروف الجوية وأن تنطلق المباراة في موعدها الأصلي الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش و19:30 بتوقيت مكة المكرمة).

وكتب ليفربول على حسابه الرسمي بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي "عقد اجتماع للسلامة هذا الصباح لتقييم حالة الطقس والسفر لمباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد بملعب آنفيلد".

Our match against Liverpool is set to still go ahead at this stage, despite snow and weather warnings in the North West today.

Take care if you are travelling to the game — we will update you with the latest developments.#MUFC || #LIVMUN https://t.co/gtKm7mz4SL

— Manchester United (@ManUtd) January 5, 2025