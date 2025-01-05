مصير مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليغ

أعلن نادي ليفربول أنه يبذل "كل الجهد" لإقامة مباراته مع ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في موعدها المحدد مساء اليوم الأحد، وسط ظروف جوية سيئة، في المقابل أكد "المانيو" إقامة المباراة في موعدها حتى الآن.

وتساقطت الثلوج بكثافة على منطقة ميرسيسايد وشمال غرب إنجلترا خلال الليل، واجتمعت مجموعة استشارية للسلامة تابعة لمجلس مدينة ليفربول في وقت مبكر من صباح اليوم لتحديد ما إذا كانت المباراة، التي تقام ضمن منافسات المرحلة الـ20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن أن تقام في موعدها بسبب مشاكل في الوصول.

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ومن المقرر أن تجتمع المجموعة مرة أخرى في وقت لاحق من اليوم على أمل أن تتحسن الظروف الجوية وأن تنطلق المباراة في موعدها الأصلي الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش و19:30 بتوقيت مكة المكرمة).

وكتب ليفربول على حسابه الرسمي بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي "عقد اجتماع للسلامة هذا الصباح لتقييم حالة الطقس والسفر لمباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد بملعب آنفيلد".

Our match against Liverpool is set to still go ahead at this stage, despite snow and weather warnings in the North West today. Take care if you are travelling to the game — we will update you with the latest developments.#MUFC || #LIVMUN https://t.co/gtKm7mz4SL — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2025

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وأوضح ليفربول، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا "في هذه الآونة، من المقرر أن تجرى المباراة بشكل طبيعي ويتم بذل كل الجهود الممكنة لإقامتها".

وأضاف النادي الأحمر في بيانه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية، أنه "سيعقد اجتماع آخر للسلامة مرة أخرى في منتصف النهار لتقييم أحدث الظروف".

وتابع "سنقوم بإبلاغ الجماهير بجميع المستجدات بمجرد أن نتمكن من ذلك. يرجى توخي الحذر الشديد يا مشجعي الريدز".

ملعب أنفيلد قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد في البريميرليغ.https://t.co/D1Tr3ir5Mi pic.twitter.com/HigWCnbNfP — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 5, 2025

بدوره، كتب "اليونايتد" على حسابه في منصة "إكس" أن "المباراة ضد ليفربول ستقام في موعدها، رغم الثلوج والتحذيرات الجوية في شمال غرب البلاد، انتبهوا إذا كنتم تريدون السفر ومشاهدة المباراة، سنوافيك بأحدث التطورات".

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر لتساقط الثلوج والجليد في ليفربول ومانشستر حتى مساء الأحد.

في الشهر الماضي، تم تأجيل مباراة إيفرتون وضيفه ليفربول في ملعب "غوديسون بارك"، بالدوري الإنجليزي أيضا، لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث أدت الرياح العاتية إلى تعطيل شديد في حركة السفر داخل مدينة ليفربول وحولها.