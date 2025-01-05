جيك بول قاهر تايسون يتحدى 10 ملاكمين كبار لمنازلته عام 2025

كشف جيك بول عن قائمة من 10 ملاكمين مرشحين لخوض نزال ضده عام 2025، من بينهم بطل العالم البريطاني تومي فيوري.

واختتم اليوتيوبر -الذي تحول إلى ملاكم عام 2024- بتحسين سجله بعد فوزه على مايك تايسون البالغ من العمر 58 عامًا في مواجهتهما المثيرة للجدل.

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وأثار فوز بول بالنقاط غضب بعض من أكبر الأسماء في هذه الرياضة الذين لم يترددوا في انتقاده.

وكشف الملاكم الأميركي عن قائمته الخاصة بملاكمين يحلم بخوض نزال ضدهم من خلال نشره صورة -على حساباته في مواقع التواصل- تتضمن أسماء كبيرة أمثال فيوري ودانييل دوبوا وكونور ماكغريغور وفلويد مايويذر.

كما يظهر أيضًا في الصورة الساخرة جيرفونتا ديفيس وأرتور بيتيربييف وريان غارسيا وأليكس بيريرا ونيت دياز و"كي إس آي".

وظهر بول يحمل حقيبة نقود مع تعليق "من التالي؟"

وكان مايويذر (47 عاماً) قد عاد إلى اللعبة عام 2017 لكنه يواصل ممارسة الملاكمة في نزالات استعراضية، منها نزال لوغان شقيق بول.

وقد حال فارق الوزن بين مايويذر وبين بول دون الموافقة على إقامة النزال بينهما.

وكان بطل الملاكمة آرثر بيتربييف (39 عامًا) آخر من تحدى بول على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكتب "ماذا يمكنك أن تفعل في الحلبة ضد البطل الحالي بلا منازع؟ فقط اعلم أنني منفتح دائمًا على أي اقتراحات".

ومن جانبه هاجم بطل الوزن الثقيل بالاتحاد الدولي للملاكمة دوبوا (27 عامًا) بول أيضًا على إنستغرام، لكنه فعل ذلك في رسائل خاصة تم تسريبها.

كما هاجم غارسيا (25 عامًا) بول على الرغم من صداقتهما واختلاف وزنهما. لكنه اقترح مواجهة ملاكم في وزن 84، وأضاف "ولدت مسيرته في الملاكمة، وأنا هنا لإنهائها. هذا كل شيء".

ورد بول "أفضل 5 ملاكمين في العالم يهاجمونني، بعد 4 سنوات على ممارستي لهذه الرياضة".

وتضمن منشور بول على وسائل التواصل إهانات مثيرة للجدل موجهة إلى ماكغريغور وغارسيا.

مواجهات سابقة

وخسر دياز (39 عامًا) نزالا من 10 جولات ضد بول عام 2023، ولكن عُرض عليه نزال إعادة بقيمة أكثر من 12 مليون دولار في فنون القتال المختلطة.

وخاض فيوري (25 عامًا) نزالا ضد بول عام 2023 وأصبح أول من هزم نجم وسائل التواصل الاجتماعي.

ثم اتهم بول فيوري برفض عرض ناهز 8 ملايين دولار لإعادة النزال على "نتفليكس" عام 2024.