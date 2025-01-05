فرحة عارمة للاعبي وجماهير البحرين بعد التتويج بلقب خليجي 26

أبدى لاعبو منتخب البحرين سعادتهم الغامرة بعد نجاحهم في التتويج بكأس الخليج للمرة الثانية في تاريخهم، وذلك بعد الفوز في النهائي على عُمان (2-1) أول أمس الجمعة.

وقال إسماعيل عبد اللطيف لاعب منتخب البحرين إن "الأحمر" حصد لقب البطولة رغم أنه كان خارج دائرة الترشيحات وهو ما أزاح الضغوط عن زملائه، لكنه في النهاية يستحق اللقب بناء على الأداء طوال المنافسات.

وأقر زميله سيد مهدي باقر بصعوبة المباراة النهائية لكن منتخبه حقق الأهم وهو الفوز مضيفا "نستحق اللقب لأننا كنا الطرف الأفضل من أول مباراة"، أما محمد مرهون صاحب هدف التعادل فقال إن منتخب بلاده لعب هذه النسخة بشخصية البطل.

وعلى الجهة المقابلة قدّم عبد الله فواز لاعب منتخب عُمان اعتذاره لجماهير بلاده على خسارة اللقب وتعهد بالقتال من أجل خطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال فواز "النهائي يُلعب على تفاصيل بسيطة داخل الملعب وأعتقد أن ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة. كنا نتمنى العودة بالكأس لكن قدر الله وما شاء فعل، نعتذر عن الخسارة، نحن كلاعبين عازمون على تعويض الجماهير العُمانية في تصفيات المونديال وسنعمل على التأهل للمونديال".

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الجماهير تحتفل

وعمّت الفرحة الجماهير البحرينية بعد التتويج باللقب وأكدت أن منتخبها كان الطرف الأفضل في النهائي منذ البداية.

وقالت الجماهير البحرينية إن اللاعبين لم يقصّروا طوال البطولة وحققوا إنجازا يرفع الرأس، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن حلمهم وصول منتخب البحرين إلى أدوار متقدمة في بطولة كأس آسيا القادمة والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ورغم فشل عُمان في الفوز بكأس الخليج للمرة الثالثة في تاريخها لكن الجماهير العُمانية قدمت التهنئة للبحرينيين بهذا اللقب الغالي كما شكروا لاعبيهم على أدائهم خلال البطولة.

وترى الجماهير أن لاعبي البحرين استثمروا هفوات الدفاع العُماني وخطفوا المباراة واللقب، وشددوا على ضرورة أن يُعيد المدرب رشيد جابر حساباته في الفترة القادمة والتركيز على تصفيات كأس العالم.