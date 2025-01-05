أمنية أموريم في مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول

يأمل روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رؤية فائدة عدم خوض مباريات في منتصف الأسبوع، عندما يحل فريقه ضيفا على ليفربول، متصدر الدوري الممتاز، غدا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر يونايتد لم يتأقلم على طريقة لعب أموريم 3 -4-3، حيث كانت الخسارة بهدفين دون رد أمام نيوكاسل الاثنين الماضي هي الرابعة على التوالي للفريق في كافة المسابقات، والسادسة في آخر 8 مباريات، مما جعل الفريق يتراجع للمركز الـ14 في جدول الترتيب.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 3 صفقات منتظرة لمانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي list 2 of 2 كارثة مالية تحل بمانشستر يونايتد حال هبوطه من البريميرليغ end of list

ومع اعتلاء ليفربول لقمة جدول الترتيب، تبدو مباراة الأحد هي أصعب اختبار لأموريم، ولكن على الأقل حصل المدرب على وقت أطول للاستعداد للمباراة حيث كان هذا هو أول أسبوع لا يلعب فيه الفريق مباراة في منتصف الأسبوع منذ توليه تدريب الفريق خلفا لإريك تن هاغ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال أموريم إنه "كان لدينا وقت أطول للتدريب ليومين متتاليين. وأعتقد أن هذا يساعدنا نظرا للأجواء الحالية، إنها فترة صعبة لأننا نخسر كثيرا من المباريات. سنواجه أفضل فريق هذا العام".

وأضاف أنه "مع المران، نشعر بالفريق أكثر، نقوم بتجهيز الفريق أكثر، ونريد أن نحسن الأداء مقارنة بآخر مباراة".

إعلان

وبسؤاله عن أكثر شيء ركز عليه مع لاعبيه، رد أموريم ببساطة "كل شيء".

وأوضح أنه "الأشياء البسيطة، التحول، يمكنك أن ترى نقص الاستحواذ في الشوط الأول من مباراتنا الأخيرة، والسيطرة على المباراة، الكل كان يشعر بالقلق، والتوتر".

وختم أن "الكرات العرضية مهمة أيضا، وكذلك الكرات الثابتة. ومن الصعب قول شيء واحد، نتدرب على كثير من الأشياء. وانصب التركيز الرئيسي على الاستحواذ، والطريقة التي نتحكم بها في سرعة المباراة، فهي المكان الذي ينبغي على اللاعب أن ينطلق منه".