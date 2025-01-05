3 خيارات أمام رونالدو مع قرب نهاية عقده مع النصر

يدرس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (لاعب النصر السعودي) بعناية شديدة عدة خيارات تتعلق بمستقبله الكروي مع قرب انتهاء عقده مع ناديه الحالي.

ويلعب رونالدو (39 عاما) حاليا موسمه الأخير مع "العالمي" بموجب عقده الحالي، وسط آمال بتمديد فترة وجوده مع الفريق السعودي، خاصة وأنه ما زال متحمسا للفوز بالمزيد من الألقاب.

ويدرك "الدون" أنه بحاجة إلى فريق قوي يساعده على حصد البطولات خاصة وأن المستوى البدني للنجم البرتغالي ليس كالسابق وفق موقع "تيم توك" البريطاني، ورغم ذلك لا يتسرع في اتخاذ أي قرار نهائي.

Back to work pic.twitter.com/grgi5sbZHL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 3, 2025

وأوضح الموقع الرياضي أن أفضل لاعب في العالم (5 مرات) يدرس 3 خيارات لمستقبله في حال فشل في قيادة النصر إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وحسب "تيم توك" فإن هذا التحدي هو الأبرز والأهم بالنسبة لرونالدو الذي يأمل إهداء النصر اللقب الآسيوي الذي لم يفز به "العالمي" طوال تاريخه.

وقال "رونالدو يقيّم حاليا 3 خيارات، الأول قد يمدد عقده مع النصر مع ضرورة تعزيز الفريق بتعاقدات قوية، وقد يستثمر النجم البرتغالي تعيين رئيس تنفيذي جديد للنصر من أجل رفع جودة قائمة العالمي".

كريستيانو رونالدو يدرس ثلاثة خيارات لمستقبله مع اقتراب نهاية مسيرته: – تمديد عقده مع النصر وتعزيز الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

– العودة إلى البرتغال.

– الاعتزال. بالنسبة للخيار الاخير، الفكرة الاساسيه لدى كريستيانو رونالدو هي الأعتزال بعد كأس العالم 2026. لكن قد يفكر… pic.twitter.com/VvG5UuQnja — عالم القوت (@GOATTWORLD) January 5, 2025

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أما الخيار الثاني المطروح على طاولة رونالدو فهو العودة إلى بلاده والانتقال إلى أحد الأندية البرتغالية، أما الثالث والأخير فهو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بفكرة الاعتزال يؤكد "تيم توك" أن ذلك قد يحدث بعد أن يقود رونالدو منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذهب إلى أبعد من ذلك حين أشار إلى أن تتويج النصر بدوري أبطال آسيا يمثل إنجازا مهما لرونالدو قد يدفعه إلى اتخاذ خطوة الاعتزال المبكر.

رونالدو سعيد بتجربته مع النصر

أما علنا فقد تطرق رونالدو إلى مستقبله الكروي في مقابلة أجراها بمناسبة مرور عامين على توقيعه للنصر السعودي، أكد فيها أنه سعيد للغاية بتجربته الحالية.

وقال رونالدو "أنا حاليا لاعب في النصر وعائلتي سعيدة، لقد بدأنا حياة جديدة هنا في هذه الدولة الجميلة (السعودية، الحياة وكرة القدم هنا جيدتان".

وأضاف "إنه لشرف كبير أن الدوري السعودي ينمو ويتطور وأن العديد من اللاعبين النجوم قد يأتون لجعل الدوري أقوى وأكثر تنافسية، هذا هو حلمي وسأساعد البلاد إلى تطوير الدوري أكثر".

وكان النصر قد نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو غامضا وجّه من خلاله رسالة إلى رونالدو بالتزامن مع دخوله الفترة الحرة في عقده.

إلى كريستيانو رونالدو ✉️ pic.twitter.com/LB9boAQYdk — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 3, 2025

وأثار هذا الفيديو الذي حمل عنوان "رسالة من مشجع نصراوي" موجهة "إلى كريستيانو رونالدو" جدلا كبيرا حول مستقبل النجم البرتغالي مع النصر.