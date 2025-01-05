شاهد.. بيراميدز يخطف الفوز من الترجي بهدف عادل المذهل

حوّل (الأهرام) بيراميدز المصري تأخره بهدف أمام ضيفه الترجي التونسي إلى الفوز 2-1 بفضل هدفين متأخرين أحدهما بركلة خلفية من إبراهيم عادل في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الأحد.

ورغم الهزيمة القاسية حافظ الترجي على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من 4 مباريات متقدما بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما يحل ساجرادا الأنجولي ثالثا ورصيده 5 نقاط بعد فوزه 1-صفر على ضيفه دجوليبا المالي متذيل الترتيب بنقطتين في مباراة أخرى بالمجموعة أقيمت في نفس التوقيت.

ووضع يوسف بلايلي الترجي في المقدمة بالدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمني من محمد بن على داخل منطقة جزاء بيراميدز، فحولها الدولي الجزائري بتسديدة قوية سكنت شباك أحمد الشناوي حارس الفريق المصري.

وأدرك مصطفي فتحي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة بعد تسديدة خدعت أمان الله مميش حارس الترجي.

وسجل عادل هدفا مذهلا من ركلة خلفية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع إثر تمريرة عرضية متقنة ليقتنص النقاط الثلاث لبراميدز.

شاهد متعة وإبداع إبراهيم عادل. هدف رائع ومميز للاعب بيراميدز#دوري_أبطال_افريقيا #الترجي_بيراميدز pic.twitter.com/U8OPUprHEn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 5, 2025

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وأرسل صديق أوجولا ضربة رأس قوية في الدقيقة 12 مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الترجي.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق، أطلق فيستون مايلي مهاجم بيراميدز القادم من الكونغو الديمقراطية تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك الخارجية لمرمى الترجي.

واعتمد الترجي في الشوط الثاني على الهجمات المرتدة السريعة، وترك الاستحواذ لبيراميدز.

وشهدت الدقيقة 59 ركلة ركنية لبيراميدز نفذها عادل ليرسل تمريرة عرضية قابلها أوجولا بركلة خلفية تصدي لها مميش ببراعة.