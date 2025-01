الكشف عن عدد المباريات التي يغيب عنها فينيسيوس لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير إسبانية عن عدد مباريات ريال مدريد المحتمل غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور عنها بعد طرده بالبطاقة الحمراء أمام فالنسيا أمس.

وأشهر الحكم سيزار سوتو غرادو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فينيسيوس بعد اعتدائه على المقدوني ستول ديمترفسكي حارس فالنسيا، وذلك بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو "فار".

🟥فينيسيوس جونيور يتعرض للطرد بعد دفعه لحارس فالنسيا هل استحق الطرد؟ #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/7OQzZIonip — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2025

وأكد الحكم السابق إيتورالدي غونزاليس صحة قرار غرادو حيث حلل اللقطة بالقول لصحيفة "آس" الإسبانية "هذه بطاقة حمراء لأن فينيسيوس ضرب حارس المرمى في وجهه، لو دفعه من صدره لكانت بطاقة صفراء، لا يجوز المساس باللوائح".

من جهتها أشارت شبكة "ريليفو" الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يتم إيقاف فينيسيوس من مباراتين إلى أربع، وفي حال فُرضت العقوبة القصوى فإن اللاعب البرازيلي لن يشارك مع ريال في مباريات كأس السوبر الإسباني المقررة في السعودية نهاية الأسبوع الحالي.

Vini Jr. was shown a straight red for this against Valencia 😳 pic.twitter.com/psRx0MqTXe — B/R Football (@brfootball) January 3, 2025

وأوضحت "يواجه فينيسيوس عقوبة الإيقاف مباراتين في حال أدين فقط بالسلوك العنيف، وقد تصل إلى أربع في حال اعتُبر سلوكه بأنه اعتداء".

وفي حال فرض العقوبة القصوى (4 مباريات) فإنها ستطبق على اللاعب في كافة البطولات المحلية، مما يعني أن فينيسيوس لن يلعب ضد ديبورتيفو مينيرا في كأس الملك الاثنين المقبل، وكذلك في نصف نهائي كأس السوبر أمام ريال مايوركا الخميس القادم.

وإذا انتصر الميرينغي في هاتين المباراتين سيمتد غياب اللاعب البرازيلي إلى نهائي السوبر وفي المباراة التالية في بطولة الكأس، أما إذا خسر فسيتم ترحيل العقوبة إلى مباريات الليغا.

وفي الوقت نفسه إذا تم إيقاف فينيسيوس مباراتين فقط فإن اللاعب سيقضي عقوبته في الجولتين الـ20 والـ21 في الدوري أمام لاس بالاماس وبلد الوليد.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن مدة العقوبة مرتبطة بما سيدوّنه الحكم غرادو في تقريره الذي سيكون له القول الفصل بهذه الأزمة.

من جهتها أبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية ما جاء في تقرير غرادو حيث جاء "تم طرد اللاعب فينيسيوس في الدقيقة 79 للأسباب التالية: ضربه للاعب منافس على رأسه عمدا بدون كرة وبقوة لا يُستهان بها".

وأضاف "استمر اللاعب في الاحتجاج حتى قام أعضاء من ناديه بإخراجه من الملعب ونقله إلى غرفة الملابس".

وحسب الصور التلفزيونية فإن الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد تدخل من أجل إخراج فينيسيوس من الملعب "بالقوة" وفق وصف الصحيفة ذاتها.

La reacción de Vini Jr a su expulsión 🚨#ValenciaVsRealMadrid pic.twitter.com/puGKZ46pMb — Mireia Roig (@emeroig) January 3, 2025

وبحسب معلومات "ماركا" فإن عقوبة فينيسيوس ستكون مباراتين فقط على اعتبار أن لقطته لم تعتبر "اعتداء" مع عدم تجاهل "حقيقة أن حارس فالنسيا هو من بدأ باستفزاز" لاعب ريال، مؤكدة أيضا أن إدارة النادي الملكي ستقدم استئنافا ضد قرار الطرد والعقوبة المتوقعة.

The most racist red card you'll see Vini get. People just hate him.#FootballWithDME pic.twitter.com/9OyDRb2c5x — DME 🇳🇦 (@dme_363) January 4, 2025

ويرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مدرب ريال) أن طرد فينيسيوس كان قاسيا حيث قال بعد المباراة "برأيي ليست بطاقة حمراء. سنستأنف ضد القرار".

وتابع الإيطالي "دفعه حارس المرمى ورد عليه فينيسيوس، كان يجب أن يحصل كل منهما على بطاقة صفراء، هذا كل شيء".

🚨🛑 Carlo Ancelotti: “It was not a red card for Vinicius Jr. We will appeal”. “The goalkeeper pushed him and Vini responded. It should've been a yellow for both and that's it”. pic.twitter.com/yIfxJWqGLv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025

ومن حسن حظ فينيسيوس أن زملاءه نجحوا في قلب النتيجة بعد التأخر (0-1) إلى فوز مثير بنتيجة (2-1) ليعتلي ريال صدارة الدوري مؤقتا.

وعلق فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على منصة إكس على طرده بالقول "آسف جدا وشكرا للفريق".

Perdon y gracias equipo!!!!!! ✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾 — Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025

وتعد هذه البطاقة الثانية لفينيسيوس منذ وصوله إلى ريال صيف عام 2018، وللمفارقة أن الأولى كانت ضد فالنسيا أيضا موسم 2022-2023.

In the last 3 games at Mestalla, Real Madrid have received 3 red cards. Two red cards to Viní Jr. & one red card to Jude Bellingham. All of them have been controversial & could've easily went the other way if the referees judged the situations fairly. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/3uTLN3DyEu — Madrid Zone (@theMadridZone) January 4, 2025

وسيكون على لجنة المسابقات إصدار قرارها النهائي قبل الاثنين المقبل على اعتبار أن ريال سيلعب مباراته ضد ديبورتيفو مينيرا في الكأس ذلك اليوم.