بايدن يمنح ميسي وسام الحرية

أعلن البيت الأبيض -اليوم السبت- أن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن سيمنح وسام الحرية الرئاسي إلى 18 شخصية بينهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي.

ويعتبر وسام الحرية الرئاسي أعلى وسام مدني بالولايات المتحدة، وهو مخصص فقط "للأفراد الذين قدموا مساهمات مثالية في ازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها، أو في السلام العالمي، أو في جهود مجتمعية أو عامة أو خاصة ذات أهمية كبيرة".

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وتعد هذه الجائزة تكريما لإسهامات ميسي الكبيرة في مجال الرياضة، والتي ألهمت الملايين حول العالم، وأثرت بشكل إيجابي على الرياضة والمجتمع.

وأفاد البيت الأبيض بأن اختيار ميسي (37 عاما) جاء لمسيرته الرياضية المتميزة، والتزامه الخيري من خلال مؤسسته ودوره كسفير للنوايا الحسنة لليونيسيف.

وتابع "برزت مؤسسة اللاعب لدعمها برامج صحة الأطفال وتعليمهم في جميع أنحاء العالم، وهو جهد يكمل تأثيره كأحد أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم الرياضة".

وحصل ميسي على هذا التكريم جنبًا إلى جنب مع ماجيك جونسون أسطورة كرة السلة الأميركية.

وستقدم الجوائز هذا العام في البيت الأبيض -اليوم- مع تكريم شخصيات أخرى مثل بونو قائد فرقة "يو تو" وهيلاري كلينتون ونجمي هوليود مايكل جيه فوكس ودنزل واشنطن.

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وانتقل ميسي إلى الولايات المتحدة الصيف الماضي، عندما انضم إلى فريق إنتر ميامي.

وقاد اللاعب إنتر ميامي لتحقيق أول بطولة في تاريخه (كأس الدوريات) عام 2023، لكنه خرج من الدور الأول لملحق الدوري الأميركي للمحترفين العام الماضي.

وحصل "البولغا" البالغ 37 عاما، خلال مسيرة مهنية رائعة مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، على عشرات الألقاب الجماعية والفردية، أبرزها الفوز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، والتتويج بكأس العالم، والميدالية الذهبية الأولمبية، إضافة إلى 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.