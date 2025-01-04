نجم العراق السابق سعد قيس: ضربات الجزاء تحسم نهائي خليجي 26

أشار نجم منتخب العراق السابق سعد قيس إلى صعوبة توقع الفائز بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26".

وتلتقي البحرين الساعية للقب الثاني مع عمان الطامحة للتتويج للمرة الثالثة باللقب الخليجي -اليوم السبت- على ملعب "جابر الأحمد الدولي" بالكويت في المباراة النهائية.

وصرح قيس في لقاء خاص مع موقع الجزيرة نت بقوله: صراحة البحرين منتخب منظم ويلعب بانضباط كبير، كذلك المنتخب العماني يلعب بتركيز عال، ويصعب جدا توقع نتيجة المباراة التي ربما تحسم بضربات الجزاء.

ويعد الفوز بكأس الخليج أفضل من التأهل إلى كأس العالم، فهذه البطولة الخليجية تلعب بتنافسية عالية بقوة بدنية، ويقول قيس "لذلك نلاحظ أن الفرق التي كانت لها الأفضلية والمرشحة للفوز بلقب البطولة جميعها غادرت".

وعن خروج العراق حامل اللقب من الدور الأول قال "للأسف على الرغم من وجود لاعبين بمستوى جيد إلا أننا لم نظهر بالمستوى المطلوب بسبب عدم استقرار المدرب كاساس على تشكيلة واحدة ثابتة، وأيضا عدم حصول اللاعبين المحترفين في أوروبا على فرصة كاملة للعب".

وتابع "كان واضحا أن الفريق لم يأت إلى الكويت للدفاع عن لقبه.. فالمشاركة كانت سيئة وأتمنى ألا يكون هناك تأثير سلبي على الفريق في تصفيات كأس العالم".

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وطالب قيس الاتحاد العراقي للكرة بتقييم مشاركة منتخب "أسود الرافدين" في كأس الخليج، وعلى ضوء ذلك تتم معالجة المشاكل والنقائص وإيجاد الحلول المناسبة.