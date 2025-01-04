موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على الغريم والمتصدر ليفربول في قمة المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأخفق البرتغالي روبن أموريم حتى الآن في كبح الهبوط السريع ليونايتد حامل اللقب 20 مرة قياسية الذي يقبع في المركز الـ14، بفارق 7 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، وذلك بعد سقوطه الاثنين الماضي على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد 0-2.

وأنهى يونايتد عام 2024 بـ5 خسائر في غضون شهر، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 1962.

وسيواجه يونايتد ليفربول وبجعبته السلبية 4 خسارات متتالية في مختلف المسابقات و6 في آخر 8 مباريات.

وتخشى جماهير يونايتد خسارة مذلة جديدة أمام ليفربول الذي يحلق -بقيادة النجم المصري محمد صلاح- بفارق 6 نقاط ومباراة منقوصة عن أقرب مطارديه أرسنال، بعد تحقيقه 23 فوزا في 27 مباراة في مختلف المسابقات.

موعد مباراة ليفربول ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب أنفيلد، وتنطلق الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

وتعود الأفضلية في المواجهات التاريخية لمانشستر يونايتد الذي فاز في 40 مباراة مقبل 27 لـ"الريدز"، في حين حسم التعادل 21 مباراة.